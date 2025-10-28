　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11焦糖瑪奇朵、太妃拿鐵10元喝　爆紅「開心果巧克力」優惠

▲▼7-11推出「巧克力大賞」。超商優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11「香草焦糖瑪奇朵」與「黃金榛果太妃拿鐵」升級，還有「第二杯10元」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN推出秋冬儀式感「巧克力大賞」，集結零食、烘焙甜點、冰品、咖啡茶飲等優惠，蒐羅全球多款爆紅開心果口味巧克力、特色巧克力，其中「香草焦糖瑪奇朵」與「黃金榛果太妃拿鐵」不但升級，還有萬聖節加碼「任選第二杯10元」。

▲▼7-11推出「巧克力大賞」。超商優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲今年集結多款爆紅開心果口味巧克力。（圖／記者林育綾攝）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN「巧克力大賞」自10月29日至11月25日推出，今年主題專案架掌握話題關鍵字，首次推出包含「西班牙樂卡莎開心果夾餡牛奶巧克力」、「Balki寶淇杜拜含餡巧克力」、「熔岩開心果夾心牛奶巧克力」等多款爆紅開心果口味巧克力，搶攻年輕族群；同時也新增多款大份量品項，滿足群聚會分食需求，指定商品「限時2件8折、3件77折」。

▲▼7-11推出「巧克力大賞」。超商優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲冰品獨家推出「雀巢KitKat可可脆片冰棒」、「雀巢KitKat濃黑脆片冰棒」。（圖／記者林育綾攝）

冰品獨家推出「雀巢KitKat可可脆片冰棒」、「雀巢KitKat濃黑脆片冰棒」，選用經典美味巧克力脆皮搭配濃郁奶香內餡；11月12日起更有多重口感體驗的「森永碎瑪莉餅乾冰淇淋白可可風味」、「森永法式可麗餅冰巧克力風味」、「LOTTE爽冰淇淋-生巧克力香草口味」，即日起至12月23日指定商品任選2件95折。

▲▼7-11推出「巧克力大賞」。超商優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11推出「巧克力大賞」優惠。（圖／記者林育綾攝）

CITY CAFE也推出升級版暢銷飲品「香草焦糖風味瑪奇朵」與「黃金榛果太妃風味拿鐵」，定價中杯熱飲65元、大杯冰飲75元，10月29日至11月11日期間CITY指定風味拿鐵系列「任選2杯79折、4杯75折」；而10月29日至10月31日還有萬聖節加碼，兩款新風味飲品、熱銷的鹿兒島濃焙茶拿鐵，同價位「任選第二杯10元」。線上行動隨時取也在11月每周一限定，新品享有「2杯99元」嚐鮮價。

▲▼7-11推出「巧克力大賞」。超商優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲烘焙麵包也有巧克力新品。（圖／記者林育綾攝）

烘焙也有多款巧克力風味新品，包括與美國品牌HERSHEY’S好時聯名的「巧克力奶油餐包」、「巧克力雙餡奶霜鬆餅」，還有熱賣回歸的「巧克力牛奶棒」、「可可雙餡軟法」。並攜手Semeur聖娜推出「經典可可大理石」、「晨光GOLD巧克力生土司」等。10月29日至11月11日，指定商品第2件省10元。甜點部分有「昂舒巴黎榛果巧克力泡芙」回歸、「好時生巧克力半月燒」與南投Feeling18聯名的「巧克力伯爵塔」同步登場，11月11日前皆享「第二件省10元」優惠。

★萊爾富

萊爾富自10月29日起至11月25日推出「巧級喜歡你」主題活動，Hi Café 聯名「美祿」，推出「熱巧克力歐蕾」售價65元、「熱巧克力珍珠歐蕾」售價79元，活動期間「買1送1」。

▲萊爾富Hi Café 聯名「美祿」，推出「熱巧克力歐蕾」、「熱巧克力珍珠歐蕾」。（圖／業者提供）

同步還有多款巧克力麵包新品，包括「巧克力花生三明治」售價49元、「可可水滴手撕包」售價35元、「可可水滴菠蘿」售價38元、「可可華爾滋」售價42元。「墨西哥巧克力」則在傳統墨西哥麵包內裹巧克力醬，售價35元。

「巧級喜歡你」活動也集結超過百款來自各國的巧克力零食，包括Godiva 醇享系列巧克力、Milka OREO三明治餅乾巧克力、Millennium 巧克力棒、明治Galbo 可可球與香菇造型餅乾、金莎巧克力系列、77乳加巧克力系列等，活動期間購買「任2件85折」、「任3件75折」優惠。

▲▼萊爾富10月29日起至11月25日推出「巧級喜歡你」主題活動。（圖／業者提供）

另外，冰品系列如杜老爺巧克力甜筒系列、阿奇儂鮮乳坊《生》巧戀乳雪糕系列、曠世奇派巧克力系列雪糕等冰品，也推出「第二件6折」優惠，滿足想在冷天吃冰的消費者。

10/27 全台詐欺最新數據

439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

流感疫苗打氣史上最旺！　羅一鈞揭增購規劃
普發1萬13歲以上未成年「家長不能代領」　數發部說明原因
習近平簽署主席令！何衛東下、張升民上　陸官方再砍8官員職務
峮峮缺席《飢餓》遭轟請辭！　無奈曝背後原因

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

