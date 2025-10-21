民眾快儲水！屏東東港、林邊10／22停水18hrs

▲台水屏東區管理處。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

台水公司屏東區管理處東港營運所公告，因配合東港新興橋改建工程進行600毫米管線臨時遷移作業，將於10月22日（星期三）凌晨3時起至晚間9時止，辦理停水施工，預計影響時間共計18小時。台水呼籲停水區域內用戶提前儲水備用，並注意防火及關閉抽水機電源，以免損壞。

台水公司東港營運所表示，此次停水為配合工務段東港新興橋改建工程進行600毫米管線臨時遷移作業，施工期間預計從10月22日凌晨3時至晚間9時，共計18小時。停水範圍包括東港鎮嘉蓮里、興漁里、大潭里、盛漁里、豐漁里、鎮海里、船頭里、下廍里及東津里（台17線沿海路西側），以及林邊鄉鎮安村。

台水公司指出，實際停水作業時，將儘量縮小停水範圍與時間，作業完成後將立即恢復供水。惟管線末端及高地區域，可能會有復水延遲情形，請民眾諒解。

停水期間，用戶應注意防火安全，並請關閉抽水機電源，以免空轉造成設備損壞。建築物自來水進水口低於地面的住戶，應將總表前制水閥關閉，以避免發生虹吸污染。

東港營運所提醒民眾，停水範圍內請自行儲水備用，並可透過台水停水查詢系統(https://web.water.gov.tw/wateroffmap/map）或撥打客服專線1910、東港營運所電話（08-8325550）查詢停復水最新進度。