謝龍介「子弟兵」」童小芸　投入台南中西、北區2026市議員選戰

▲謝龍介親出席徒弟童小芸市議參選服務處成立大會，師徒同框展現「藍色薪火相傳」精神，謝龍介親自認證童小芸是位認真負責十分優秀的市議員人選。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民黨台南市立委謝龍介在中西、北區唯一認證的「子弟兵」童小芸，2日於北區舉辦全市首家市議員參選服務處成立大會，正式宣佈投入2026年11月28日的九合一選舉，角逐北區、中西區市議員席次，吸引近2千民眾參與。

立委謝龍介、市議員王家貞及北區多位里長、社區理事長、地方民眾，都參與這場盛會。

謝龍介指出，童小芸為他服務處執行長，基層里長出身，也擔任過里長聯誼會長，表現受到他及鄉親肯定，台南市中西區、北區國民黨原本就有3席的空間，童小芸在鄉親肯定支持下出來參選，是要把國民黨一席再搶回來，童小芸不只是他的子弟兵，更是全台南市民的子弟兵，因是獲得市民支持才出來參選。

謝龍介說，童小芸不只工作能力與服務熱忱受到鄉親肯定，更難得地是她有一腔對弱勢民眾的愛心，有能力、有愛力，有對公共事務投入的熱忱，能一心一意投入為民服務，為弱勢發聲，係位受人民肯定支持的政治人物，她在鄉親支持下如順利當選市議員，將係一位為基層、弱勢發聲的好民代。

童小芸指出，6年前她奉「師父」，時任國民黨市黨部主委謝龍介之命，首度挑戰立委選戰；4年前再度受徵召，代表國民黨出征安南區市議員選舉。當時不少人認為那是「不可能的任務」，但她仍義無反顧、挺身而出，「只是希望延續國民黨香火，不論成敗、勇往直前。」

童小芸說，許多朋友都稱她是「講義氣、講信用的人」，凡事答應就做到。雖然資源有限，但每每聽到鄉親一句「童小芸加油！」、「謝謝妳幫忙！」就是她繼續前行的最大動力。她感性表示：「這一路上認識很多朋友，也受到許多幫助，所以我決定繼續服務鄉親，使命必達、說到做到。」

曾任護士及8年里長的童小芸強調，自己更貼近地氣、了解基層民眾的需求。她直言，台南市民普遍對停車難、紅單氾濫、醫療掛號不易等問題怨聲載道。更指出，房價飆高讓年輕人買不起房、結不起婚，「出生率和死亡率已呈死亡交叉，八月全市新生兒僅269人，比兩年前少了一半，這已是國安警訊。

童小芸也提到，「30K世代」租不起房、長輩無法負擔高額養護費，「幼無所長、壯無所用、老無所終」的現象已成社會縮影。童小芸批評：「綠色執政30年，台南沒有變得更偉大，權力使人腐敗，搞綠電、槍擊案、黑影幢幢，許多懸案仍未解。」

童小芸指出，北區現有55441戶、12萬5548人，中西區則有34645戶、7萬6078人，合計約20萬公民。「希望大家市長支持謝龍介、市議員支持童小芸，能她送進市議會，為大家看緊荷包、為弱勢發聲，把30年不變的綠地翻轉成藍天。」

童小芸最後呼籲，「薪火相傳、師徒連線、幸福無限。希望鄉親以『謝龍介一票、童小芸一票』的方式，送她進市議會，與師父謝龍介攜手改變台南，讓古都成為更偉大、更宜居的城市。