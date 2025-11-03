　
國際

氣候變遷！美黑禿鷹北遷「牧場慘遭襲」　小牛活生生被吃掉

氣候變遷！美黑禿鷹北遷「牧場慘遭襲」　小牛活生生被吃掉

▲ 美國黑禿鷹北遷。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

美國俄亥俄州東南部牧場主卡爾（Tom Karr）近年來飽受「黑禿鷹」（Black Vulture）之害，數頭剛出生的小牛遭攻擊啄食，慘死於鳥嘴之下。卡爾表示，20年前從未發生過這樣的情況。

黑禿鷹原是食腐鳥類，但牠們也會攻擊虛弱或新生的動物。根據《ABC NEWS》報導，養牛農民布萊恩特（Allan Bryant）指出，禿鷹過去並未在當地出現，如今卻經常在牛隻生產時出沒。他曾失去小牛，如今每逢產犢季都會設法防範。

他在部分牧場豎起「稻草人」，也就是吊掛一隻已死的黑禿鷹，以嚇阻同類靠近。這是依據肯塔基州農會核發的「傷害防範許可證」所允許的措施，每年可合法射殺少量禿鷹。不過，這樣的嚇阻作用僅維持約一週，之後鳥群又會飛回來。

科學家指出，黑禿鷹棲地北移與氣候變遷密切相關。康乃爾大學鳥類學實驗室訪問學者法恩斯沃斯（Andrew Farnsworth）表示，黑禿鷹原主要分布於美國東南部與拉丁美洲，但過去一個世紀以來，牠們的活動範圍已急速向北與西方延伸。

他解釋道，冬季平均氣溫升高，使牠們能在原本太冷的地區越冬。此外，人類活動也為牠們提供了更多食物來源，更多公路意味著更多路殺動物的事件，使牧場的新生牛更容易成為獵物。

法恩斯沃斯指出，黑禿鷹受《候鳥條約法》保護，但牠們實際上並非典型的候鳥，多數在定居地繁殖後就地擴散。而位於俄亥俄州波默羅伊（Pomeroy）的卡爾10年前曾因黑禿鷹失去一頭小牛，後來試著延後秋季產犢期，希望牠們會南遷，但仍無濟於事，「牠們一年四季都在。」

另一位牧場主葛萊姆斯（Joanie Grimes）擁有約350頭母牛與新生牛，她表示已與黑禿鷹對抗15年。她現在在新生牛出生後的幾天內，會將母子留在靠近牛舍的區域，盡量避免放到遠處牧場。

在西維吉尼亞州米爾頓（Milton）的「雙楓農場」（Twin Maples Farm），艾瑞克森（Annette Ericksen）同樣觀察到黑禿鷹出沒，雖然尚未發生襲擊事件，但她仍採取防範措施，將孕畜移入牛舍，並訓練大白熊犬（Great Pyrenees）巡守牧場，以驅離猛禽。

嗑藥後「心臟驟停」很常見！高大成揭護理女神猝逝有蹊蹺



