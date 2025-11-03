日本人插隊「反正這裡是台灣」　他1舉動教訓！一票人遇過：沒禮貌

▲日本旅客來台灣旅遊插隊，氣得原PO當場喝斥。（示意圖／資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「在台灣就可以插隊是什麼邏輯？」一名網友抱怨，連續兩次碰到日本旅客插隊，對方還稱「反正這裡是台灣嘛」，氣得原PO直接用流利日文回擊，對方只好走到後面排隊。文章一出，大票網友爆共鳴怒轟，「老公親戚是日本人，來台超速又闖紅燈」、「日本人出國很容易放飛自我」。

一名網友在Threads納悶質疑，「我真心搞不懂，為什麼日本人一出國就不會排隊了？」因為他這幾天就被插隊兩次，對方都是日本人，而且其中一次最離譜，對方以為原PO聽不懂日文，當著她的面說道「反正這裡是台灣嘛！」

由於日語也是原PO的母語之一，當下她也不是省油的燈，以流利的日文教訓一番，對方只好摸摸鼻子走去最後面排隊。最後，原PO不禁怒噴，「在台灣就可以插隊是什麼邏輯？作為同胞有夠丟臉！」

文章曝光後，不少網友透露，「有滑到很多在講日本人出國後大解放的文耶，在國內他們只是刻意壓抑自己」、「先生親戚是日本人，有次在台灣坐他開的車，在市區直接一個超速+闖紅燈，他的理由就是，反正台灣沒在管」、「很多日本人在台北捷運上也是聊天很大聲」、「他們插隊都可以很自然，完全不會看後面的人」、「真的！日本人出國很容易放飛自我，前天在西門町，3個人講話超級無敵大聲，站在旁邊的我，耳朵快聾了，直到我的眼神掃射，他們才安靜」、「我在紐約的萬聖節遊行也是遇到日本人插隊...還理直氣壯」、「在國外遊學真的超有感，大部分日本人出了日本超沒禮貌，還超會遲到」。