中國狂po台灣高畫質衛星照！竹科也入鏡　美媒示警：強烈訊號

▲中國駐美大使館近日在社群平台X上發布多張由「吉林一號」衛星拍攝的台灣高解析度影像。（圖／翻攝自X／@ChineseEmbinUS，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

中國駐美大使館近日在社群平台X上發布多張由「吉林一號」衛星拍攝的台灣高解析度影像，其中包括新竹科學園區（竹科）在內的多個地標都清晰可見。此舉立刻引發美國科技媒體與分析師警戒，認為這不僅是一則「宣傳貼文」，更像是一種政治訊號。

北京方面在10月31日的貼文中，展示了日月潭、阿里山、台北市、新竹科學園區與鵝鑾鼻等地的衛星畫面，並聲稱從「吉林一號」視角可見「中國台灣省」生氣勃勃，還將該貼文置頂。

美國產業分析師穆黑德（Patrick Moorhead）轉發新竹衛星圖時警告．「讓我說清楚，新竹是全球最重要的半導體製造中心之一。」他指出，竹科內有台積電的晶圓12A、12B廠及高階封裝工廠，同時是研發核心所在地。穆黑德強調，竹科內不僅有台積電總部，還與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）及英特爾（Intel）等科技巨頭密切合作，開發全球最先進晶片。

美國科技媒體Tom’s Hardware則直言，即使中國貼文未明講半導體，「也不必明說」。新竹是台積電、聯發科與聯電的根據地，更是負責航太及半導體戰略的政府機構集中地，「地球上沒有任何地方像新竹這樣，聚集了如此多先進製程節點與AI晶片研發能量」。

There is but one #China in the world; #Taiwan is an inalienable part of China's territory. Every inch of Taiwan Province, China, is vibrant under the "Jilin-1" space satellite's perspective. ????????????????????????



????Sun Moon Lake 日月潭

⛰Alishan 阿里山

????Taipei City 台北市

⚓️Taipei Port 台北港… pic.twitter.com/bOIvAdrSuy — Chinese Embassy in US (@ChineseEmbinUS) October 31, 2025

該媒體指出，北京早已多次以軍事與資訊方式展現對台壓力。近月中國海軍模擬封鎖台海、盤查商船，外界擔憂若咽喉航道被切斷，將重創全球晶片供應。更早之前，台灣海底電纜曾被懸掛喀麥隆國旗的貨輪「順興39號」破壞，迫使政府加強相關法規。

路透社稍早也披露，美國政府近期已開始模擬台灣與外界貿易命脈——巴士海峽——遭封鎖的最壞情境。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）曾警告，全球99%的高效能晶片都仰賴台灣生產，「若供應鏈出現閃失，全球經濟將面臨最嚴重風險」。白宮早在2021年報告中就指出，台積電一旦暫時停產，從資料中心到國防系統都可能受到波及。

Tom’s Hardware最後點出，「中國駐美大使館無需多言，一張新竹衛星照片，就足以傳達北京的訊息。」

►陸衛星釋出「太空俯瞰台灣照」！台北、竹科全入鏡 陸媒：都屬中國

