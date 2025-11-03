　
3C家電

蘋果雙11有大動作？新款Apple TV、HomePod mini傳本月亮相！

▲▼ 。（圖／蘋果官網）

▲蘋果傳出雙11將有大動作 。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果年底可能再推新品！近期跡象顯示，新一代 Apple TV 與 HomePod mini 有望於 11 月中旬亮相，時間點正好落在 11 月 11 日，被視為蘋果年度壓軸的智慧家庭系列更新。

《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）指出，蘋果零售店計畫於美國時間 11 月 11 日晚間進行夜間更新，屆時將重新布置展示區與上架新商品。雖然這項作業可能與年底假期行銷活動有關，但古爾曼指出，目前 Apple TV 與 HomePod mini 的庫存均出現吃緊，顯示新款產品可能已準備好上市。

他進一步提到，即使未能在今年底前正式發表，新機型「距離上市應該也不遠」。據了解，新款 Apple TV 與 HomePod mini 將被用來展示 整合新一代 Siri 與 Apple Intelligence 的智慧功能，讓用戶能以自然語音操控家庭裝置與影音內容，預期將成為蘋果明年 AI 家庭策略的重點產品。

在台灣市場方面，若新品於 11 月 12 日（台灣時間）亮相，預期將在 12 月上旬 於蘋果線上商店與 Studio A及各大電信通路同步開賣。

蘋果近日也於財報電話會議中已暗示，今年內不再推出新的 Mac 機型，這讓 Apple TV 與 HomePod mini 成為 2025 年最有機會壓軸登場的硬體新品，也意味著蘋果的 AI 家庭布局正在全面升級。

11/01

Siri 要變聰明了！蘋果傳出將於明年推出全新版本的語音助理，並首度導入 Google Gemini 技術，讓 Siri 的回應更自然、更懂人話。

AppleTV HomePod Mini Siri Apple Intelligence 智慧家電

