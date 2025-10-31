iOS 26.1更新太實用！繁中AI、鬧鐘防誤觸、透明度自訂全都有

記者吳立言／綜合報導

蘋果即將於下周正式推出 iOS 26.1，這是 iOS 26 系統的首個重大更新版本。雖然外界期待已久的全新 Siri 尚未登場，但本次更新帶來多項實用功能與介面微調，包含 Liquid Glass 透明度自訂、鎖定畫面相機手勢關閉選項、鬧鐘「滑動關閉」新操作，以及更多 Apple Intelligence 語言支援。

★ 自訂 Liquid Glass 透明度

使用者可在「設定 > 顯示與亮度」中，選擇 Liquid Glass 的透明或半透明效果。「Clear」模式為標準透明外觀，可透出背景；而「Tinted」則增加對比與不透明度，讓整體介面更具層次。

★ 鎖定畫面相機手勢可關閉

以往用戶只要從鎖定畫面左滑即可開啟相機，但這項設計常被誤觸。iOS 26.1 現允許在設定中關閉此功能，避免他人未經允許使用相機。

★ 鬧鐘改為「滑動關閉」

在「時鐘」App 中，鬧鐘與計時器介面改為「滑動停止」，取代以往的「點擊停止」設計，降低誤觸風險，確保鬧鐘不會被錯誤關閉。

★ Apple Intelligence 與 AirPods 新語言

Apple Intelligence 新增「繁體中文」、越南語、葡萄牙語（葡萄牙）、丹麥語、荷蘭語、瑞典語、挪威語與土耳其語等多種語言支援。

此外，AirPods 即時翻譯功能也加入日語、韓語、義大利語與中英文（含繁簡體）翻譯。

★ 其他介面與應用更新

Apple Music：可透過滑動歌名區域快速切換歌曲。

Apple TV App：重新命名為「Apple TV」，並採用 Liquid Glass 風格圖示。

Fitness App：支援自訂訓練項目，包含活動熱量、時長與起始時間。

設定與資料夾介面：標題與文字統一改為左對齊。

電話 App：撥號鍵盤加入 Liquid Glass 視覺效果。

照片 App：影片拖曳條設計更新，並強化多張照片選單介面。

Safari：標籤列間距調整，更符合 Reduce Transparency 模式。

安全性設定：新增自動下載與安裝安全改進的選項，取代原「快速安全回應」。

iPadOS 26.1 也重新導入「Slide Over」功能，允許在多視窗模式中快速切換單一應用，並新增外接麥克風輸入增益控制設定。

根據測試進度推估，iOS 26.1 可能於 11 月 3 日（週一）或 11 月 4 日正式推出，適用於所有支援 iOS 26 的 iPhone 機種。目前開發者與公開測試用戶已可搶先體驗。