3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果員工曝新版Siri問題頻傳　iOS 26.4恐難如期推出

▲▼siri。（圖／Apple）
▲蘋果員工暗示新版Siri「問題不少」（圖／Apple）

記者吳立言／綜合報導

蘋果預計在 iOS 26.4 中推出以「Apple Intelligence」驅動的全新 Siri，但內部似乎並非一致看好。根據《彭博》記者 古爾曼（Mark Gurman）的最新報導，部分蘋果軟體工程師對新版 Siri 的實際表現「有所疑慮」，雖未具體說明問題，但顯示系統仍有待完善。

iOS 26.4 可能會在明年 3 到 4 月間發布，意味著蘋果仍有約五到六個月時間進行修正。新版 Siri 最初於 WWDC 2024 首度亮相，強調三大核心能力：螢幕理解、個人化情境與應用內操作。官方當時展示的範例包括讓 Siri 查詢使用者母親的航班與午餐預約，並從郵件與訊息中自動提取資訊。 原本蘋果計畫在去年的 iOS 18.4 中推出新版 Siri，但後續因調校延誤而延後。

今年 7 月，執行長 Tim Cook 曾表示公司在個人化 Siri 上「進展順利」，預計明年正式登場。不過若現階段問題仍未解決，iOS 26.4 是否能如期帶來這項關鍵更新，仍存在變數。

Siri 作為蘋果 AI 布局的門面之一，其成敗不僅關乎使用體驗，也將影響外界對「Apple Intelligence」整體表現的評價。接下來幾個月，將是蘋果調整 AI 助理能力、穩定新生態關鍵的觀察期。

蘋果員工曝新版Siri問題頻傳　iOS 26.4恐難如期推出

關鍵字：

AppleIntelligenceSiriAIApple蘋果iOS26.4

