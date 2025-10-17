　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

傳蘋果年底還有「多款新品」待發　智慧家庭產品將迎大改款

▲▼ 。（圖／蘋果官網）

▲Apple TV。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

M5 系列新品才剛登場，蘋果似乎還沒打算結束今年的新品攻勢。外媒爆料指出，接下來可能還有 HomePod mini、Apple TV 與 AirTag 等多款產品準備更新，甚至包括搭載 A 系列晶片的 MacBook 與新款顯示器，年底前可能再掀一波話題。

蘋果本周才剛推出搭載 M5 晶片的新款 14 吋 MacBook Pro、iPad Pro 與 Vision Pro，但外媒指出，年底前蘋果還可能發布多款產品，包括新版 HomePod mini、Apple TV、AirTag，以及多款顯示器與筆電。 根據《MacRumors》報導，新一代 HomePod mini 預期將採用 S9 或更新版本晶片，支援下一代由 Apple Intelligence 驅動的 Siri，內建 N1 晶片與 Wi-Fi 7，並提升音質與超寬頻定位能力，還可能推出紅色等新配色。

至於 Apple TV，則傳將搭載 A17 Pro 晶片與 N1 晶片，也支援 Apple Intelligence 版 Siri，未來或加入 FaceTime 鏡頭功能。 新款 AirTag 傳則可帶來最高「三倍」追蹤距離、更安全的喇叭設計，並在電量低時發出明確警示。

此外，傳聞蘋果仍在開發 搭載 A18 Pro 晶片的平價 MacBook、採用 mini-LED 背光與 A19 Pro 晶片的 Studio Display，以及具備 Center Stage 攝影鏡頭的新款 Pro Display XDR，這些產品可能會在 2025 年底至 2026 年初登場。

目前部分 Apple Store 的 HomePod mini 與 Apple TV 庫存已開始減少，這通常是新品即將推出的跡象。若傳聞屬實，蘋果在年底前可能還會有一波新品發表，延續往年秋冬的更新節奏。

台積電最大客戶換人當？蘋果恐被取代

台積電最大客戶換人當？蘋果恐被取代

隨著AI與高效能運算（HPC）需求暴增，外界分析，台積電客戶版圖正在出現重大變化。過去台積電憑藉大客戶蘋果的訂單，營收亮眼，如今根據多家產業報告，輝達（NVIDIA）有望在2025年取代蘋果，成為台積電最大的客戶，象徵全球科技重心正從智慧型手機轉向AI運算時代。

想升級M5？M2 Vision Pro無法折抵

想升級M5？M2 Vision Pro無法折抵

iPhone 18 Pro傳採「可變光圈」主鏡頭

iPhone 18 Pro傳採「可變光圈」主鏡頭

快訊／蘋果M5晶片突襲！

快訊／蘋果M5晶片突襲！

iPhone 17 Pro Max被爆氧化變色

iPhone 17 Pro Max被爆氧化變色

