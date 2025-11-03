台中租客惡行一籮筐！變態又恐嚇拒搬挨告　剪斷監視器縱火害命

記者白珈陽、黃資真／台中報導

台中市烏日區五光路一棟民宅今(3日)凌晨2時許發生惡火！造成17歲林姓女兒身亡、50歲吳姓母親重傷，而縱火兇手竟是64歲許姓租客，目前已遭逮捕。初步了解，許男因各種詭異行為又不願撤離，遭到屋主一家提告，雙方正在打官司中，詎料許男竟在開庭9天前，將附近監視器剪斷後縱火害命。

▲許姓租客倒車撞進住家後再縱火，害母女逃生路線被堵死，釀成1死1重傷。（圖／記者白珈陽攝，下同）



吳女的婆婆是地主（屋主），吳女嫁給婆婆二兒子，而吳女與丈夫育有3子1女，大兒子25歲就讀軍校，死者17歲林姓女兒為老么，是吳女和丈夫在生了三胎後努力拚來的掌上明珠，因此特別疼愛她。婆婆則與大兒子住在隔壁。

婆婆大兒子指出，約20年前許男向死去的父親承租房子，就住在罹難者隔壁，20年來相安無事，對方與妻子同住，有一個女兒。租約去年7月間到期，由於平時相處不錯，認為對方是好人，未急著續約，想說等到對方提出再簽合約也不及。但到了今年初，發現許男不尋常地在他們住處旁徘徊，裝了監視器才發現，許男竟多次偷竊死者的內衣內褲，甚至一度帶回租屋處，1個小時後才把內衣歸還，事後報警，並請許男退租，但許男拒絕。

▲許姓租客就住在母女住家的隔壁。



後來許男仍多次騷擾，曾在半夜燃燒舊衣服、樹葉引發驚擾；或拿鐮刀到處走來走去，狀似恐嚇，林家也報警，但許辯稱是要除草清理環境。林家因此決定對許男提起訴訟，希望藉由司法讓他強制退租，該案準備在本月11日開庭。

未料，今天凌晨許男剪斷林家裝設的監視器後，駕駛自己車輛倒車撞入母女住處，意圖阻斷逃生路線，再進行縱火。而隔壁的大兒子聽到巨大撞擊聲響後就驚醒，立刻報警，沒想到對方竟縱火害命，睡在二樓的母女因窗戶是鐵窗無法逃生，一樓又被車輛封死，受困火場，釀成1死1重傷。

▲▼許男在犯案前還剪斷監視器，計畫縝密。

