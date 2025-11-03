匯120萬成詐團提款機！高雄2女怒告銀行　法官判免責理由曝

▲高雄女怒告中國信託「放水開戶」吞敗。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

慘！高雄2名女子誤信男子「以房抵押借款」說法，先後匯出共120萬元至中國信託東高雄分行帳戶，錢一入帳就被人領光。2人憤而控告銀行放任冒名開戶、未盡查核義務，要求返還不當得利。士林地院查明，該帳戶其實是屋主女兒偷走父親證件與印鑑章後，與男子共謀開立，戶名人完全不知情，與銀行間也無契約關係，故判銀行免責、原告敗訴。

判決指出，戶名人為高雄一名屋主。其女竊取父親的身分證、印鑑章、印鑑證明與房地權狀資料，與一名身分不詳的男子共謀，以偽造文書在銀行開立帳戶。

2人於2022年9月由該名男子假冒戶名人在中國信託東高雄分行開設帳戶，並留存戶名人女方的手機號碼。隔年2月，該男子再冒名出面，拿著房屋資料與本票向2名女子借款，稱要「以房抵押短期周轉」。原告信以為真，於同月匯入共120萬元，款項隨即被提領離去。

2名女子主張，中信在開戶與提款程序上未盡查核義務，放任冒名開戶與領款，導致詐騙成功，應依《民法》有關消費寄託與不當得利規定返還被冒領的120萬元，並由原告代為受領。她們並指出，戶名人事後否認曾借款，且先前相關判決亦認定「雙方不存在借貸關係」，因此匯款屬「無法律上原因取得」，應予返還。

中國信託回應，該帳戶是遭冒名開設，銀行當時依程序查驗真實證件並完成開戶，並無明顯疏失。既然真正的戶名人並未申辦或承認該帳戶，就不存在銀行與戶名人之間的存款契約（消費寄託關係），銀行無返還義務。且該筆款項已被詐團領走，戶名人並未受益，不構成不當得利。

法院審理後認為，依既有事實與前案判決，帳戶確為冒名開立，戶名人既未授權亦未承認，故與銀行間不存在消費寄託關係。原告雖遭詐騙，但戶名人並未實際受益，亦無向銀行請求返還的權利；代位請求的前提是債務人對被告有可行使之權利，本案不符合該要件，故判銀行無責，駁回原告之訴，訴訟費由原告負擔。