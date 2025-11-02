關係降到冰點！中央臨時取消台中豬瘟疫情記者會　市府二度改採通

▲非洲豬瘟防疫進入最後關鍵時期，但中市府爆出烏龍，疑讓中央氣到直接取消已連續召開11天的聯合記者會。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

非洲豬瘟防疫進入最後關鍵時期，中央災害應變中心原定明（3）日將進場再一次採檢，未料台中市政府今（2）日下午卻無預警搶先派員消毒，遭中央痛批「魯莽」，要求市府給出完整說明。台中市府也火速回應，坦承是基層人員「誤解指令」所致，將祭出嚴懲。不過，中央不滿市府打亂防疫節奏，晚間臨時取消明（3）日防疫記者會，市府原本發出、市長盧秀燕會出席的記者會採訪通知也數度更改，直到稍早才確定此行程取消。

自從非洲豬瘟疫情傳出，防疫工作至今，台中市政府在疫調、廚餘政策等都有不少盲點，不僅檢調出手調查，中央也動員協助釐清問題，還派出國軍化學兵清消。

今天上午在前進應變所中，市長盧秀燕才表示，明天將再次採檢，中央也建議為避免環境再受擾動，市府已擴大封鎖範圍，將案場大門外的一條連通道暫時封閉，呼籲民眾不要接近案場周邊，沒想到下午就傳出台中市府動保處人員「誤解指令」，逕入案場消毒，引發農業部長陳駿季痛批此舉恐讓採檢結果「偽陽性」，讓防疫工作功虧一簣。台中市府傍晚雖火速回應，坦承是基層人員疏失並將嚴懲，但這起「豬隊友」事件，已讓中央與地方的防疫夥伴關係，降至冰點。

中央每天上午都由指揮官杜文珍南下到台中，與台中市政府一同在台中召開記者會，11天來幾乎都沒有改變。今天晚間7點多，台中市政府發布採訪通知，通知媒體明日台中市長盧秀燕將出席10點前進應變所記者會，但稍早，媒體又收到通知行程取消，一問才知，是中央已經取消前進應變所記者會，到底取消原因為何，只能等到明日中央進一步說明。