　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

快訊／無預警闖豬場消毒遭轟　中市府：動保員「誤解指令」將懲處

▲案場外道路封閉。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲案場外道路封閉，閒雜人等不得進入，但卻傳出台中市府動保處一名同仁誤解指令進場清消，恐影響明天採檢結果，遭到中央砲轟。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

非洲豬瘟防疫再度出現中央、地方不同調！台中梧棲爆發案例場，中央災害應變中心原定明（3）日將進場採樣，不料台中市政府今（2）日卻搶先派員消毒，打亂防疫節奏。指揮官陳駿季為此震怒，痛批此舉「魯莽」，要求市府給出完整說明。對此，台中市府火速回應，坦承是基層人員「誤解指令」所致，將祭出嚴懲。

陳駿季表示，應變中心與地方政府有明確分工，原訂計畫是3日才要進入梧棲的案例場進行環境採樣，以利後續病毒序列比對與疫調追蹤。沒想到，台中市政府今日在未告知應變中心的情況下，擅自派員進入場內執行清消作業。

陳駿季重話批評，此舉非常魯莽，消毒行為可能破壞現場，影響後續採檢的準確性，進而干擾整體防疫進度。他強調，防疫如同作戰，中央與地方應是緊密的合作夥伴，「不是自走砲」，並限期台中市政府在晚間6點前提出完整書面報告，說明為何會有如此脫序行為。

對此，台中市政府晚間火速回應，坦承疏失。市府指出，經調查，此案是動保處一名鄭姓同仁因「誤解」黃姓組長的指令，才在11月2日逕自進入案例場進行清消。市府強調，調查報告已經出爐，將對該名人員祭出嚴格處分，絕不允許任何擾亂防疫的行為發生。

市府也重申，非洲豬瘟防疫已進入最後關鍵期，市府團隊絕對會與中央攜手，依循中央指引擴大採檢與封鎖，全力守護台中，力拚早日清零、全面解封。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明後天「3地防大雨」　未來一周還有熱帶系統發展
護理女神浴缸亡！黃明志認「共度一夜」...現場驚見壯陽藥、毒
直擊／小S也來看GD！李洙赫連兩天入場大巨蛋
台大女學霸「早餐少1樣」狂甩7公斤！　醫：不是靠意志力硬撐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

板橋慈惠宮、白沙屯拱天宮百年會香　侯友宜祈佑市民安居樂業

候鳥抵台第1站！新北貢寮田寮洋生態旅行　探訪368種鳥類秘境

快訊／無預警闖豬場消毒遭轟　中市府：動保員「誤解指令」將懲處

非洲豬瘟禁宰營運衝擊　台南受理豬肉攤商損失補助申請

永續×音樂×商圈！歸仁琴音愛歌Song購物節登場　真善美歸仁魅力滿點

「超越偶」啟動文化新浪潮　雲林打造布袋戲永續品牌

萬聖節變裝嘉年華　北港古鎮湧現可愛小怪獸與溫馨笑容

3百年信仰傳承　六堆忠勇公王滿月慶人情滿堂

台灣咖啡節登場！13縣市141品牌齊聚雲林　綠色隧道變露天咖啡館

80志工出動雲林縣為438處安裝輔具　扶手撐起長輩安心生活

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

板橋慈惠宮、白沙屯拱天宮百年會香　侯友宜祈佑市民安居樂業

候鳥抵台第1站！新北貢寮田寮洋生態旅行　探訪368種鳥類秘境

快訊／無預警闖豬場消毒遭轟　中市府：動保員「誤解指令」將懲處

非洲豬瘟禁宰營運衝擊　台南受理豬肉攤商損失補助申請

永續×音樂×商圈！歸仁琴音愛歌Song購物節登場　真善美歸仁魅力滿點

「超越偶」啟動文化新浪潮　雲林打造布袋戲永續品牌

萬聖節變裝嘉年華　北港古鎮湧現可愛小怪獸與溫馨笑容

3百年信仰傳承　六堆忠勇公王滿月慶人情滿堂

台灣咖啡節登場！13縣市141品牌齊聚雲林　綠色隧道變露天咖啡館

80志工出動雲林縣為438處安裝輔具　扶手撐起長輩安心生活

花蓮蝴蝶谷新飯店搶先看！住溫泉客房賞蝶、看綠意　還有宵夜

板橋慈惠宮、白沙屯拱天宮百年會香　侯友宜祈佑市民安居樂業

候鳥抵台第1站！新北貢寮田寮洋生態旅行　探訪368種鳥類秘境

雨還會繼續下！全台一週天氣懶人包一次看　預計放晴時間軸曝

美連鎖甜甜圈店陷入財務危機！負債4.3億「聲請破產保護」

夫妻年收80萬「養4個小孩錯了嗎？」　大二兒一番話...母心碎了

快訊／超強！內馬9.9秒致勝拋投　特攻開季5戰狂拿4勝

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

快訊／無預警闖豬場消毒遭轟　中市府：動保員「誤解指令」將懲處

直擊／小S也來看GD！李洙赫續兩天入場大巨蛋　一現身3樓暴動狂拍

【自帶斑馬線XD】萬聖節扮人形紅綠燈太狂！這造型走到哪都合法通行

地方熱門新聞

台中北屯清潔隊貪案中檢帶回19人聲押1人

中華電信善化機房11／4汰換工程部分用戶通訊短暫中斷

桃園問政犀利兩位議員　談寵物眼裡都是愛

謝龍介「子弟兵」」童小芸投入台南中西、北區2026市議員選戰

新北凝聚都市原民力量　侯友宜：讓政策更貼近族人需求

中市先消毒惹怒中央！稱基層誤解指令

桃園身心障礙者職業重建嘉年華　展現職重服務成果

新北社區照顧關懷據點成果展　侯友宜：打造世代共融城市

親子玩中學防災左鎮消防分隊用「細水霧」灌溉防災新觀念

林岱樺造勢晚會教「民調電話答28歲」　對手反應曝

千人晨光開跑！全興山上路跑結合美食、親子與環保成焦點

前瞻停車場進度全國之冠　侯友宜：核定27案已完成19案

新北影響力分享會登場　10位傑出人物照亮城市

非洲豬瘟禁宰營運衝擊台南受理豬肉攤商損失補助申請

更多熱門

相關新聞

非洲豬瘟禁宰營運衝擊台南受理豬肉攤商損失補助申請

非洲豬瘟禁宰營運衝擊台南受理豬肉攤商損失補助申請

因應農業部自10月22日中午起至11月6日中午實施「非洲豬瘟疫情禁宰禁運措施」，導致傳統市場內販售生鮮豬肉攤商營運受影響，台南市政府依經濟部商業發展署規定，啟動豬肉攤商營業損失補助，每攤最高可領新台幣3萬元，協助攤商減輕停業衝擊，穩定民生經濟。

台中擅自清消恐影響疫調　陳駿季批魯莽：防疫不是自走砲

台中擅自清消恐影響疫調　陳駿季批魯莽：防疫不是自走砲

用LINE徵才誘騙少女性交易　馬伕等3人被起訴

用LINE徵才誘騙少女性交易　馬伕等3人被起訴

台中太平民眾偷養6頭山豬　非洲豬瘟採檢皆陰性

台中太平民眾偷養6頭山豬　非洲豬瘟採檢皆陰性

台中非洲豬瘟案主家、水溝12採樣點結果出爐

台中非洲豬瘟案主家、水溝12採樣點結果出爐

關鍵字：

非洲豬瘟消毒豬場台中

讀者迴響

熱門新聞

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮

快訊／道奇世界大賽二連霸

「護理師女神」謝侑芯飯店浴缸昏迷！黃明志CPR搶救不治

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

快訊／新竹特斯拉撞上2行人　命危搶救中

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝光

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面