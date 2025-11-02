快訊／無預警闖豬場消毒遭轟　中市府：動保員「誤解指令」將懲處

▲案場外道路封閉，閒雜人等不得進入，但卻傳出台中市府動保處一名同仁誤解指令進場清消，恐影響明天採檢結果，遭到中央砲轟。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

非洲豬瘟防疫再度出現中央、地方不同調！台中梧棲爆發案例場，中央災害應變中心原定明（3）日將進場採樣，不料台中市政府今（2）日卻搶先派員消毒，打亂防疫節奏。指揮官陳駿季為此震怒，痛批此舉「魯莽」，要求市府給出完整說明。對此，台中市府火速回應，坦承是基層人員「誤解指令」所致，將祭出嚴懲。

陳駿季表示，應變中心與地方政府有明確分工，原訂計畫是3日才要進入梧棲的案例場進行環境採樣，以利後續病毒序列比對與疫調追蹤。沒想到，台中市政府今日在未告知應變中心的情況下，擅自派員進入場內執行清消作業。

陳駿季重話批評，此舉非常魯莽，消毒行為可能破壞現場，影響後續採檢的準確性，進而干擾整體防疫進度。他強調，防疫如同作戰，中央與地方應是緊密的合作夥伴，「不是自走砲」，並限期台中市政府在晚間6點前提出完整書面報告，說明為何會有如此脫序行為。

對此，台中市政府晚間火速回應，坦承疏失。市府指出，經調查，此案是動保處一名鄭姓同仁因「誤解」黃姓組長的指令，才在11月2日逕自進入案例場進行清消。市府強調，調查報告已經出爐，將對該名人員祭出嚴格處分，絕不允許任何擾亂防疫的行為發生。

市府也重申，非洲豬瘟防疫已進入最後關鍵期，市府團隊絕對會與中央攜手，依循中央指引擴大採檢與封鎖，全力守護台中，力拚早日清零、全面解封。