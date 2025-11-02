台中非洲豬瘟案主家、水溝12採樣點結果曝　「案場外道路」暫封

▲台中市政府擴大非洲豬瘟案場封鎖範圍，宣布將其聯外道路其中一條封閉。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市非洲豬瘟傳出至今進入到第11天，市長盧秀燕於中央前進應變所記者會上宣布，為求慎重而擴大執行的多項採檢，除了案主住家，連案場周邊水溝也進行採檢，其檢驗結果全數呈現陰性。盧秀燕也強調，這幾日市府採取全國最嚴格的防疫措施，目前所有跡象顯示病毒已成功被鎖定在單一案例場內，未有外擴跡象。

▲盧秀燕也再次呼籲，非洲豬瘟雖不傳染人類，但民眾仍可能成為病毒的傳播媒介，切勿靠近案場圍觀。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕指出，自驗出陽性案例至今的11天、關鍵260小時內，台中市自10月27日起便啟動全國最嚴格的防疫標準，對轄內每一頭死亡豬隻均進行採檢。截至目前，所有送驗結果皆為陰性，顯示第一道防線發揮作用，朝著將疫情完全鎖死在單一案場的目標前進。

▲市府採檢案場外溝渠結果出爐，非洲豬瘟檢測呈現陰性。（圖／記者游瓊華翻攝）



為徹底杜絕任何潛在風險，市府防疫團隊將採檢範圍分為多階段擴大。在第二階段，針對與豬場相連通的案主住家，採集了10處環境樣本，檢驗結果均為陰性；第三階段則進一步擴大至案場大門外的2處溝渠，結果同樣呈現陰性。盧秀燕表示，這些結果證明病毒目前僅侷限於案場內部。

因應後續採檢作業，並為避免環境再受擾動，市府已擴大封鎖範圍，將案場大門外的一條連通道暫時封閉。盧秀燕也再次呼籲，非洲豬瘟雖不傳染人類，但民眾仍可能成為病毒的傳播媒介，切勿靠近案場圍觀。