　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中非洲豬瘟案主家、水溝12採樣點結果曝　「案場外道路」暫封

▲案場外道路封閉。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市政府擴大非洲豬瘟案場封鎖範圍，宣布將其聯外道路其中一條封閉。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市非洲豬瘟傳出至今進入到第11天，市長盧秀燕於中央前進應變所記者會上宣布，為求慎重而擴大執行的多項採檢，除了案主住家，連案場周邊水溝也進行採檢，其檢驗結果全數呈現陰性。盧秀燕也強調，這幾日市府採取全國最嚴格的防疫措施，目前所有跡象顯示病毒已成功被鎖定在單一案例場內，未有外擴跡象。

▲水溝,採檢,非洲豬瘟。（圖／記者游瓊華攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲盧秀燕也再次呼籲，非洲豬瘟雖不傳染人類，但民眾仍可能成為病毒的傳播媒介，切勿靠近案場圍觀。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕指出，自驗出陽性案例至今的11天、關鍵260小時內，台中市自10月27日起便啟動全國最嚴格的防疫標準，對轄內每一頭死亡豬隻均進行採檢。截至目前，所有送驗結果皆為陰性，顯示第一道防線發揮作用，朝著將疫情完全鎖死在單一案場的目標前進。

▲水溝,採檢,非洲豬瘟。（圖／記者游瓊華攝）

▲市府採檢案場外溝渠結果出爐，非洲豬瘟檢測呈現陰性。（圖／記者游瓊華翻攝）

為徹底杜絕任何潛在風險，市府防疫團隊將採檢範圍分為多階段擴大。在第二階段，針對與豬場相連通的案主住家，採集了10處環境樣本，檢驗結果均為陰性；第三階段則進一步擴大至案場大門外的2處溝渠，結果同樣呈現陰性。盧秀燕表示，這些結果證明病毒目前僅侷限於案場內部。

因應後續採檢作業，並為避免環境再受擾動，市府已擴大封鎖範圍，將案場大門外的一條連通道暫時封閉。盧秀燕也再次呼籲，非洲豬瘟雖不傳染人類，但民眾仍可能成為病毒的傳播媒介，切勿靠近案場圍觀。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／護理師女神亡　黃明志發聲：我沒有吸毒！
等待6年！　樂天桃猿封王遊行嗨翻
上原亞衣爆AV引退秘辛！　1個月拍25天…覺得「下半身痛」
快訊／嘉縣嚴重車禍！　2歲女童亡
「護理師女神」飯店浴缸昏迷　黃明志當場CPR搶救無效
大谷、朗希狂灑香檳慶祝山本由伸　道奇教練亂入喊日語

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中非洲豬瘟案主家、水溝12採樣點結果曝　「案場外道路」暫封

粉紅超跑衝30年書店！老闆娘哭了「我在這裡」　大方分壓轎金

澎湖交通船行動電源爆炸　航港局籲：不得託運

粿粿淚訴扛8成家用、做家事「塑造范姜軟爛形象？」他挖出影片打臉

「35歲前要買房！」小資女靠自己存300萬　網聽買房計畫狂勸退

南瓜燈發威！高雄萬聖節活動「衛武營湧10萬人」　網驚：提早跨年

快訊／台中太平山區民眾偷養6頭山豬遭舉報　秒列高風險場域

粿粿、范姜PO影片爆料互撕！律師搖頭：誰再發法律上就越不利

守住！台中非洲豬瘟連莊+0　指揮官連喊6次「沒有」再撐5天解禁

超大杯西瓜汁40塊！新北「佛心夜市」大票推爆：在地人也會去

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

台中非洲豬瘟案主家、水溝12採樣點結果曝　「案場外道路」暫封

粉紅超跑衝30年書店！老闆娘哭了「我在這裡」　大方分壓轎金

澎湖交通船行動電源爆炸　航港局籲：不得託運

粿粿淚訴扛8成家用、做家事「塑造范姜軟爛形象？」他挖出影片打臉

「35歲前要買房！」小資女靠自己存300萬　網聽買房計畫狂勸退

南瓜燈發威！高雄萬聖節活動「衛武營湧10萬人」　網驚：提早跨年

快訊／台中太平山區民眾偷養6頭山豬遭舉報　秒列高風險場域

粿粿、范姜PO影片爆料互撕！律師搖頭：誰再發法律上就越不利

守住！台中非洲豬瘟連莊+0　指揮官連喊6次「沒有」再撐5天解禁

超大杯西瓜汁40塊！新北「佛心夜市」大票推爆：在地人也會去

胡宇威靠辣度保鮮婚姻 　曝夫妻吵架如喝苦茶

推進聯合政府！黃國昌11月底率團訪日取經　擬接觸自民黨、維新會

《A-TEEN 2》CP再度搭檔！　李娜恩沉寂6年回歸戲劇

破千萬銷量《晨曦公主》將完結！16年中華奇幻冒險劃句點

為聯合政府互槓　許甫揭賴清德昔談內閣制：卓冠廷賞老闆巴掌？

快訊／黃明志發聲：我沒有吸毒！護理師女神飯店同房猝死…他被逮

留才久用遭指讓仲介收買工費　勞動部：最重可停業

告五人熱力領唱、陳綺貞溫柔壓軸登場　呼叫音樂節首日浪漫破表

別急著往大醫院跑　「5大症狀」可先去假日UCC

林真亦最後一本寫真上百粉絲力挺　從48公斤到54公斤秘訣曝

粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！

生活熱門新聞

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

粿粿范姜爆料婚變　律師：法庭上絕對不利

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

粿粿家人發文挺！網揪「內容一模一樣」酸爆

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

可能有雙颱！　最新預測曝

粿粿2年前就怨「孩子哭卻戴耳機」！范姜彥豐解釋了

海鷗估成中颱！　模擬路徑曝

5天5千元！高雄國小畢旅爽玩「京阪＋環球影城」

「粿粿塑造范姜只想談錢」　律師：妳侵害配偶權

更多熱門

相關新聞

即／太平山區民眾偷養6頭山豬遭舉報　列高風險場域

即／太平山區民眾偷養6頭山豬遭舉報　列高風險場域

台中市非洲豬瘟疫情傳出後，市民防疫警覺性顯著提高。台中市副市長鄭照新今（日）於疫情記者會上證實，市府接獲民眾通報，在太平區查獲一戶人家私自圈養6頭山豬，該養豬場也被列入高風險場域。

台中非洲豬瘟連莊+0　再撐5天解禁

台中非洲豬瘟連莊+0　再撐5天解禁

下周禁宰令有望解除「豬價開市恐崩盤」　農業部：登記+總量管制

下周禁宰令有望解除「豬價開市恐崩盤」　農業部：登記+總量管制

台中豬場三度陽性全面消毒　11/3採樣7天後複檢

台中豬場三度陽性全面消毒　11/3採樣7天後複檢

海巡強化離島航線安檢　防堵非洲豬瘟入侵

海巡強化離島航線安檢　防堵非洲豬瘟入侵

關鍵字：

非洲豬瘟案場封閉採檢水溝

讀者迴響

熱門新聞

快訊／道奇世界大賽二連霸

快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

快訊／新竹特斯拉撞上2行人　命危搶救中

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

山本由伸獲選世界大賽MVP出爐！

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

粿粿范姜爆料婚變　律師：法庭上絕對不利

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面