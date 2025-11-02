　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美連鎖甜甜圈店陷入財務危機！負債4.3億「聲請破產保護」

▲▼甜甜圈,點心,甜點。（圖／翻攝自pixabay）

▲美國知名甜甜圈店陷入破產危機。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

創立於1961年的美國印第安納州老字號甜甜圈品牌「Jack’s Donuts」2025年10月30日向印第安納州南區破產法院聲請第11章破產保護。公司負債逾1,420萬美元（約新台幣4.3億元）、資產僅140萬美元（約新台幣4,300萬元），並涉及多起供應商訴訟。雖總公司強調門市照常營業，但這場「破產風暴」已動搖全美加盟體系的信任基礎。

根據破產文件與媒體報導，Jack’s Donuts於2023年推行中央廚房政策，要求加盟店停止現場烘焙，改由總部新建的「The Commissary」供應成品。CEO馬庫姆（Lee Marcum）宣稱此舉能統一品質、降低成本，卻引發加盟主強烈反彈。許多業者被迫賣掉設備、裁員停產，顧客也抱怨口感變差，甚至有人批評「甜甜圈像加油站賣的」。

加盟主的不滿持續升高，多名業者聯名要求馬庫姆下台，並指控總部「財務混亂、決策失誤、甚至疑涉挪用資金」。他們指出，自中央廚房啟用後，營收、客流與顧客忠誠度明顯下滑，地方特色被消滅，導致品牌價值重挫。許多店主開始租用廚房、重新添購設備，嘗試恢復自製甜甜圈挽回信任。

目前Jack’s Donuts的債權人超過百家，其中包括大型運輸公司Carter Logistics。公司聲明指出，申請破產是為了重整債務與營運，並非結束營業。發言稿中強調，「我們的門市仍正常營業，對品質與社區的承諾不變。」但加盟主普遍認為，若總部不調整管理層與決策方向，品牌恐難重拾昔日榮光。

法院將於未來數月審理債務償還與重整計畫。業界觀察指出，Jack’s Donuts的危機不僅是財務問題，更揭示美式加盟體系中「中央化與在地化」的長期矛盾。品牌能否在重整後回歸初心，恐將決定這家六十年老店的命運。

 
10/31 全台詐欺最新數據

