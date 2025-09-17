這些美食「蟑螂都不吃你還吃」　權威影片瘋傳？醫1句神破解

　
這些美食「蟑螂都不吃你還吃」　權威影片瘋傳？醫：你又不是蟑螂

▲▼甜甜圈,點心,甜點。（圖／翻攝自pixabay）

▲甜甜圈會加入泡打粉。（示意圖／Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

胸腔外科醫師杜承哲表示，近日Threads瘋傳一段影片，內容指出「蟑螂都不吃，你還狂吃」、「看完這集，也就不難理解台灣為啥有這麼高的洗腎率、大腸癌患者」的內文，這讓他感到匪夷所思之餘，更一句吐槽「不是啊兄弟，你又不是蟑螂！」

食安權威文長安教授在片中提到，甜點像是蛋糕、油條與甜甜圈會添加泡打粉，泡打粉有跟肥皂相關的物質碳酸氫鈉（小蘇打粉），所以會分解脂肪、分解蟑螂的氣孔，「所以蟑螂不吃，你也不該吃」。

對於這說法，杜承哲不禁吐槽，「所以你不是蟑螂，你怕什麼？怕你的脂肪被分解嗎？」事實上，麵包、蛋糕裡面的小蘇打成分在酸鹼中和後，產生二氧化碳讓麵包蓬鬆，就功成身退了，所以它們分解不了蟑螂身上的部位，也不會分解你，吃多就是怕胖而已，少吃一點。

至於文長安教授指出，PH值調整劑都是OO酸、XX酸，所以可以完美地通過胃酸，然後跑到大腸消滅你的腸內菌，造成他們不能分泌丁酸保護腸道，你就得到大腸癌。對此說法，杜承哲則打上大大的問號。

杜承哲說，你仔細想想就知道了，你的胃酸更酸，為什麼你的大腸不會變成胃的PH值？「因為十二指腸會分泌鹼性的消化液。」其次，適當運用酸性可以抑制大腸桿菌的增生，因為大腸桿菌需要偏中性的環境。

杜承哲進一步說明，目前的研究反而指出，過度使用胃藥（制酸劑、PPI）等，反而可能造成腸道大腸桿菌增生，或是胃部酸性殺菌力不足，增加食物中毒的風險。如果想降低大腸癌風險，更應該注意蔬菜和避免過多紅肉的飲食才對。

最後，杜承哲點頭認可文長安教授一段說法，高糖飲食確實跟癌症相關，無論是「罹癌風險」還是「癌症擴散」都有相關性。杜承哲也強調，面對這非常「獨樹一格」、「吸睛」的標題和內容，講得一長串頭頭是道、主持人頻頻點頭的內容，民眾千萬別恐慌，千萬記得要查證才是。

底下網友紛紛留言，「照樣造句：巧克力連狗都不吃你還吃？可以溶解脂肪的我超想吃好嗎」、「蟑螂都不碰肥皂沐浴乳，所以不應該洗澡」、「這個在長輩群之間傳得可兇了」、「我有看過這部影片，當下真的信了...還好看到杜醫師的發文，回頭是岸了我」、「泡打粉可以分解脂肪，我馬上照三餐吃+宵夜」。

09/16 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

徐國勇翻蔣介石手稿嗆蔣萬安：跟你曾祖父爭論！看他怎對付台灣人
快訊／女大生家屬悲痛招魂　一次聖筊
誤發停班課！北市指中央系統出包　人總駁：已明確標示「測試」
快訊／修車廠爆炸！　35歲女死亡
快訊／新北29歲女「14F墜樓」！墜撞雲梯車再落地　爆頭慘死
台北停班停課誤發！　原因曝光

【寸頭→光頭】男友要當兵！女友幫剃髮卻失手XD

關鍵字：

蟑螂泡打粉蛋糕甜甜圈麵包文長安教授食安權威杜承哲

