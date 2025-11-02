恐怖中古車商！毒品、過失傷害、駕車暴衝　今年3度被逮

▲信義警分局追查汽車追撞7機車車禍，連續多次追捕2名毒蟲 。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

張君豪／台北報導

今年5月16日凌晨，北市信義區松山路某巷內發生兩名毒蟲互搶方向盤導致汽車暴衝失控，撞毀路邊7輛機車的矚目案件。涉案的47歲張姓路人與49歲張姓駕駛各執一詞互相推卸責任，經警方深入了解與毒品糾紛有關，故將兩人列為重點查緝對象，於半年內連續查緝2名張嫌，陸續依涉犯毒品、通緝罪嫌送辦。

信義警方調查，當初駕車暴衝追撞路邊車輛的駕駛張嫌（49歲、毒品等前科）是中古車商，犯案後棄車逃逸，6月下旬遭拘提到案，遭警搜出依托咪酯、安非他命及K他命等多項毒品，9月21日張嫌因毒品案件遭北檢發布開庭通緝，信義警方再度登門逮人。

警方9月登門拘提張嫌，張嫌拔腿狂奔與警方在街頭追逐，就逮後聲稱：「我還以為是仇家找上門！」。10月15日張嫌又因涉過失傷害案執行未到案通緝，又遭信義警方第三度逮捕。

信義分局追查松山路車輛暴衝追撞7機車意外，中古車商張男表示當時他要駕車離開，另名在車外的張姓毒蟲（47歲）跳進駕駛座搶他方向盤並踩油門才會釀禍，警方認為純屬卸責之詞，專案小組9月底持北院核發搜索票，在信義區廣慈社宅地下停車場攔停張嫌座車，並搜出海洛因、安非他命及依托咪酯等多項毒品，警訊後將張嫌及同車倪姓友人依涉犯毒害條例移送法辦。

