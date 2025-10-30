假檢警騙5張提款卡領65萬　警衝摩鐵逮車手...同住友人是通緝犯

▲北市信義警方赴桃園一家摩鐵逮捕劉姓車手和徐姓通緝犯。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

北市信義分局福德街派出所偵破一起假檢警詐騙案，被害民眾於今年7月間接獲詐騙集團來電，對方謊稱個資外洩，需由「檢警」監管帳戶，要求民眾交付金融卡。被害人信以為真，交出5張提款卡，隨後帳戶遭提領22筆，共損失65萬元，家人發現異常報警求助，信義分局立即組成專案小組展開追查。

警方追捕取款車手，經調閱監視器畫面，循線掌握涉案車手劉男（20歲）身分，並報請台北地檢署、法院核發拘票、搜索票，循線在桃園市平鎮區一家摩鐵外埋伏多時，見劉男與友人外出購物時上前圍捕，順利將人逮獲。盤查過程中發現，同行友人徐男（20歲）竟是桃園地檢署發布的詐欺通緝犯，警方隨即一併拘捕，全案依詐欺罪嫌移送法辦。

信義分局藉此案例呼籲，民眾切勿輕信電話或網路上自稱檢警辦案的話術，如接獲可疑訊息，可撥打165反詐騙專線或110報案查證，以保障自身財產安全。

