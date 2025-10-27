合歡山車禍頻傳！機車追撞敞篷保時捷　賓士過彎撞護欄

▲合歡山公路於光復節當天發生機車追撞保時捷，騎士受傷送醫。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

光復節連假告終，合歡山公路台14線在連假期間和今天收假日早晨都傳出車禍意外：機車騎士林姓男子疑似夜衝武嶺、一早下山時體力不支，於追撞前方車輛後倒地、受傷送醫，今天早上又有民眾駕駛賓士疑過彎時不慎自撞護欄，所幸兩起車禍當事人皆無性命之虞。

仁愛警分局指出，25日光復節當天上午7時26分獲報，林姓民眾騎乘普重機車，沿台14甲線翠峰往清境方向行駛至16.1公里處，不慎撞擊前方紅色保時捷敞篷跑車，造成身體多處擦挫傷，由救護車送至醫院醫治，經檢測雙方駕駛人酒測值均為0；警方強調山區道路蜿蜒，建議民眾切勿疲勞駕駛，養足精神上再路。

▲合歡山公路於今天光復節連假收假上班日早上發生自撞車禍意外。（圖／翻攝「中橫路況交通資訊站」臉書粉專）

至今日上午7時30分許，仁愛分局又接獲通報，得知台14甲線29公里路段（太魯閣石碑旁）發生疑似自撞交通事故：一輛賓士小客車疑向東行駛上山時，因過彎不慎、擦撞護欄，短暫停於車道一側，影響東向單線通行，不過西向車道仍可正常通行。

分局立即派員前往處理，發現現場車輛人員已自行排除後離去，僅見護欄輕微損痕，並無其他車輛遭受波及，亦未發現人員傷亡；該處地標之一的太魯閣石碑本體未受任何損害，整體道路環境已恢復安全通行。