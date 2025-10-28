獨／信義豪宅雙屍穿著曝！留2包藥錠+粉末...手機解鎖查奪命人

▲台北市信義區豪宅雙屍命案，曾姓正妹死者生前喜愛旅遊，與富商前男友在全台多處景點拍下美照。（圖／富商前男友授權提供，下同）

記者張君豪／台北報導

25日晚間北市信義區永吉路豪宅爆發驚人雙屍命案，曾為全世界最大化粧品塑料盒供應商的陳姓富商，其37歲長子陳男被發現和曾姓女友陳屍在父親名下、市價逾8千萬的豪宅客廳，兩人倚著沙發坐在客廳地板上，桌面上擺著兩包裝有白色粉末和藥錠的塑膠夾鏈袋，警方27日下午簽發特急件將毒品樣本送往刑事局鑑識中心檢驗釐清毒品成分，檢察官責令31日複驗解剖釐清2人真正死因。

據了解，現場初驗結果驗出包含新興毒品喵喵、K他命、一粒眠和大麻毒品，除了毒品袋和電子煙外，兩名死者也各自遺留1支手機，包含蘋果手機和另外一支安卓系統手機，但因2支手機均已上鎖，警方已扣案並送往相關單位進行破解和數位鑑定，希望藉此釐清毒品來源。

至於兩人陳屍時的狀況，據了解，兩人衣著正常，9億CEO陳男穿休閒式七分褲，25歲正妹曾女則是穿著正式西服長褲，並無異常狀況。

曾女的富商前男友表示，他從曾女大學時期就認識女方，深知女生沒有濫用藥物習慣，雖然今年8月與曾女分手後，陸續還有聚餐和團體出遊，他發現曾女神情變的呆滯恍惚，懷疑曾女可能身心狀況出了問題，也質疑命案現場毒品來源， 悲嘆「好好一個年輕女生，才一個多月沒見面就喪命」，希望檢警釐清真相。

警方則透露，解鎖手機釐清兩人生前的網路通訊、通聯和對話紀錄，是找出雙屍命案現場毒品供應者的關鍵，目前警方已將手機封存送專業單位設法解鎖，進一步追查毒品供應者真實身分。

獨／李能謙網軍戰績曝！她選立委被抹黑 金主是桃勤董座趙正宇麻吉



獨／起底李能謙網軍帝國產業鏈！扮「智障小草」+「無腦粉」被揪出

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝 養7000帳號「收錢就猛攻」