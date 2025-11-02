　
地方 地方焦點

聖馬爾定醫師宋茂林化身藝術家　展出釉上彩瓷繪作品

▲▼平安~聖馬爾定醫院新訊［從聽診器到畫筆　宋茂林醫師「釉上彩瓷繪」傳遞生命熱情］ 。（圖／聖馬爾定醫醫院提供）

▲聖馬爾定醫院宋茂林醫師，從聽診器到畫筆醫藝雙修，「釉上彩瓷繪」作品展傳遞生命熱情。（圖／聖馬爾定醫醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

天主教聖馬爾定醫院心臟內科宋茂林醫師，行醫多年，救人無數；而在白袍之下，也懷抱對藝術的熱情。宋醫師鑽研釉上彩瓷繪創作逾十年，在陳美惠院長的鼓勵與支持下，目前正在院內餐廳「聖馬食坊」舉辦「釉上彩瓷繪創作展」，展出三十餘幅細膩動人的作品。展期至12月底，誠摯邀請民眾蒞臨欣賞，感受藝術帶來的溫度與療癒。

▲▼平安~聖馬爾定醫院新訊［從聽診器到畫筆　宋茂林醫師「釉上彩瓷繪」傳遞生命熱情］ 。（圖／聖馬爾定醫醫院提供）

現年73歲的宋茂林醫師，不僅是專業的心臟內科醫師，更是一位多才多藝的生活藝術家。他曾是業餘管弦樂團的小提琴手，也熱愛鳥類攝影，曾舉辦「飛羽生態攝影展」並出版攝影集。十多年前，他初次接觸釉上彩瓷繪，便被深深吸引，從興趣出發、持續學習，逐漸成為創作風格獨具的藝術家。

談起與釉上彩瓷繪的相遇，宋茂林醫師說，起初只是想把自己拍攝的鳥類照片應用到不同媒材上。他嘗試過熱轉印、蝶古巴特等方式，但始終覺得少了份靈動的生命力。直到某次偶然看到釉上彩瓷繪作品，驚嘆於彩瓷繪展現的細緻與優雅，在得知嘉義大學徐瑞芬老師開班授課後，便主動拜師學藝，甚至把家裡改造成小型工作坊，備妥原料、瓷器與燒窯設備，開啟專注又充實的創作旅程。

宋茂林醫師認為，釉上彩瓷繪最迷人的地方在於多層燒製的堆疊之美，每一次入窯都像一次未知的冒險，經過高溫淬煉後，色彩會幻化出獨特的光澤與層次感。

對於非美術科班出身的他而言，構圖是最大的挑戰，也最能磨練心性。此次展出的荷花作品，他為了呈現葉片與花瓣交錯的光影，連續一個半月、每天超過兩個小時，才終於完成理想中的畫面。

除了花卉、水果等靜物題材，人物創作也是宋茂林醫師的重要靈感來源。他更將藝術融入生活，展場中的簽名木桌，正是他特別訂製並嵌入瓷繪，也是台灣首度嘗試將家具藝術與瓷繪藝術結合的作品。「創作的過程讓我感到非常療癒，也讓人生更精彩。」宋茂林醫師笑著說。

從聽診器到畫筆，從救治生命到藝術創作，宋茂林醫師以另一種方式延續「治癒」的力量。醫療治癒的是身體，而藝術撫慰的是心靈，他將對生命的熱愛化為永恆的畫面，讓觀者在欣賞作品的同時，也能感受到那份溫暖與美好。

聖馬爾定宋茂林展覽釉上彩瓷

