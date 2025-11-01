　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

3萬人現身挺！林岱樺喊局勢翻轉中　淚謝鄉親：只有做到死來回報

記者陳宏瑞、許宥孺／高雄報導

表態爭取2026高雄市長提名的民進黨立委林岱樺，今（1）日晚間在岡山河堤公園舉辦首場造勢晚會，主辦單位宣布現場湧入3萬人，晚會在眾人合唱中溫馨落幕。林岱樺會後受訪時表示，注視民進黨初選以來最大場面，局勢正在翻轉，初選期間她忍了8個月的委屈，今天鄉親終於能現身挺她，「我個人犧牲奉獻做到死，才能回報高雄鄉親對我的信任和支持」。

▲▼林岱樺岡山造勢晚會。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲林岱樺今晚在岡山河堤公園舉辦造勢晚會，上台宣講時激動淚崩。（圖／記者陳宏瑞攝）

林岱樺受訪時表示，她和鄉親打破了派系包辦、派系壟斷的局面，史無前例的以在地相挺的基層實力，拚出萬人爆場的驚人氣勢，「這是民進黨市長初選以來的最大場面，局勢正在翻轉中」，雖然遭受打壓和迫害，但是她和鄉親創造了高雄奇蹟，代表了高雄人的志氣，代表了高雄人要爭氣、走高雄的路，講出高雄人的心聲。

▲▼林岱樺岡山造勢晚會。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲林岱樺首場造勢晚會，主辦單位宣稱湧入3萬人。（圖／記者陳宏瑞攝）

為何首場造勢晚會選在岡山？林岱樺解答，因美台關稅談判中，科技賺到爆、傳統產業和中小企業賠到慘，岡山是金屬扣件產業中，可說是全世界唯一有上、中、下的產業鏈，他們是關稅談判當中的重災戶，所以她選擇岡山出發，她選擇與最辛苦的人民走在一塊。

由於林岱樺涉詐助理費，日前正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職表態力挺，卻讓一票綠營不買單，林岱樺今日對此再度強調：「她可以接受任何檢驗，但是請大家不要傷害我的朋友，台灣真的很小，我們真的要團結台灣的力量，不容許再有任何的切割。」

▲▼林岱樺岡山造勢晚會。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲林岱樺感謝鄉親到場力挺。（圖／記者陳宏瑞攝）

今晚岡山造勢晚會原本安排立委王義川、陳秀寶、黃秀芳、市議員卓冠廷上台助講，但4人臨陣缺席，主辦單位改規劃林園區王公里長洪進財等人上台助講，不過里長也稱塞車無法趕到。林岱樺對此表示，重點是相親對她的相挺，今天她排了1萬張椅子座無虛席，「都是自己來的，整個公園滿滿滿」。

林岱樺表示，民進黨選對會確定時程後，她的團隊開始啟動初選程序，大家聽到終於出來挺岱樺，終於可以把岱樺對高雄的愛，以及她所受到的委屈展現出來，她真的非常感謝。她也提到，自己忍了8個月的委屈，她都還是配合檢調、司法程序，也配合廉政會，她一句話都不講，鄉親對她的不捨，她真的是「只有做到死啊，我個人犧牲奉獻做到死，才能回報高雄鄉親對我的信任和支持」。

10/30 全台詐欺最新數據

3萬人力挺「林岱樺哭了」！怒批司法毀清白　發文揭家破真相

高雄2026高雄市長高雄市長民進黨林岱樺正國會王義川卓冠廷邱議瑩許智傑賴瑞隆

