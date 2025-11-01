3萬人現身挺！林岱樺喊局勢翻轉中　淚謝鄉親：只有做到死來回報

記者陳宏瑞、許宥孺／高雄報導

表態爭取2026高雄市長提名的民進黨立委林岱樺，今（1）日晚間在岡山河堤公園舉辦首場造勢晚會，主辦單位宣布現場湧入3萬人，晚會在眾人合唱中溫馨落幕。林岱樺會後受訪時表示，注視民進黨初選以來最大場面，局勢正在翻轉，初選期間她忍了8個月的委屈，今天鄉親終於能現身挺她，「我個人犧牲奉獻做到死，才能回報高雄鄉親對我的信任和支持」。

▲林岱樺今晚在岡山河堤公園舉辦造勢晚會，上台宣講時激動淚崩。（圖／記者陳宏瑞攝）



林岱樺受訪時表示，她和鄉親打破了派系包辦、派系壟斷的局面，史無前例的以在地相挺的基層實力，拚出萬人爆場的驚人氣勢，「這是民進黨市長初選以來的最大場面，局勢正在翻轉中」，雖然遭受打壓和迫害，但是她和鄉親創造了高雄奇蹟，代表了高雄人的志氣，代表了高雄人要爭氣、走高雄的路，講出高雄人的心聲。

▲林岱樺首場造勢晚會，主辦單位宣稱湧入3萬人。（圖／記者陳宏瑞攝）



為何首場造勢晚會選在岡山？林岱樺解答，因美台關稅談判中，科技賺到爆、傳統產業和中小企業賠到慘，岡山是金屬扣件產業中，可說是全世界唯一有上、中、下的產業鏈，他們是關稅談判當中的重災戶，所以她選擇岡山出發，她選擇與最辛苦的人民走在一塊。

由於林岱樺涉詐助理費，日前正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職表態力挺，卻讓一票綠營不買單，林岱樺今日對此再度強調：「她可以接受任何檢驗，但是請大家不要傷害我的朋友，台灣真的很小，我們真的要團結台灣的力量，不容許再有任何的切割。」

▲林岱樺感謝鄉親到場力挺。（圖／記者陳宏瑞攝）



今晚岡山造勢晚會原本安排立委王義川、陳秀寶、黃秀芳、市議員卓冠廷上台助講，但4人臨陣缺席，主辦單位改規劃林園區王公里長洪進財等人上台助講，不過里長也稱塞車無法趕到。林岱樺對此表示，重點是相親對她的相挺，今天她排了1萬張椅子座無虛席，「都是自己來的，整個公園滿滿滿」。

林岱樺表示，民進黨選對會確定時程後，她的團隊開始啟動初選程序，大家聽到終於出來挺岱樺，終於可以把岱樺對高雄的愛，以及她所受到的委屈展現出來，她真的非常感謝。她也提到，自己忍了8個月的委屈，她都還是配合檢調、司法程序，也配合廉政會，她一句話都不講，鄉親對她的不捨，她真的是「只有做到死啊，我個人犧牲奉獻做到死，才能回報高雄鄉親對我的信任和支持」。