政治 政治焦點 國會直播 專題報導

3萬人力挺「林岱樺哭了」！怒批司法毀25年清白　千字文控訴家破亡

記者吳奕靖、陳宏瑞、許宥孺／高雄報導

民進黨立委林岱樺為了營造聲勢，今（1日）晚間6點在高雄岡山舉辦造勢晚會，雖無大咖站台，但她的母親也到場，同時間也有3萬粉絲來到造勢晚會，她火力全開批「司法抹黑」。林岱樺哽咽表示，檢調以助理費名義追殺、扭曲筆錄、編造死人證詞，意圖毀掉她25年參政清白，甚至讓她「家破人亡」，講到激動處當場落淚，呼喊「拜託天公伯，還我公道」。

▲立委林岱樺在岡山舉辦造勢晚會，講到激動處還落淚 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲立委林岱樺在岡山舉辦造勢晚會，講到激動處還落淚。（圖／記者陳宏瑞攝）

林岱樺強調，自己從政25年來清清白白、從未靠派系或特權包工程，「我是一個高雄的女兒、父母疼惜的查某囝」，即使遭黑暗勢力與媒體聯手抹黑，也要含淚撐下去。她批評「民調拚不過林岱樺，就用謠言糟蹋查某人」，誓言「高雄不是派系在決定，高雄人打不倒，公平正義也打不倒！」

▲立委林岱樺在岡山舉辦造勢晚會，講到激動處還落淚 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲立委林岱樺在岡山舉辦造勢晚會，講到激動處還落淚。（圖／記者陳宏瑞攝）

談及政見時，林岱樺提出「三大護國產業」結合「五大區域亮點」發展構想，主張北高雄打造科技廊帶、西區發展海洋與軍工產業，東區發展休閒觀光、南區建物流中心、中區建經貿核心，讓高雄成為台灣新經濟中心。

她並承諾，若當選市長，65歲以上長輩將獲贈「智慧健康手錶」，由市立醫院24小時監測健康狀況，「健康手錶就是兒子女兒的分身，最貼心、最孝順的市長」。

最後，林岱樺激動落淚哽咽喊話：「我已經是一個沒有爸爸的人，小弟小妹也被起訴，真正是把我糟蹋到家破人亡，拜託鄉親，支持咱自己的女兒、支持高雄人、支持林岱樺。」

▲立委林岱樺在岡山舉辦造勢晚會，講到激動處還落淚 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲立委林岱樺在岡山舉辦造勢晚會，講到激動處還落淚。（圖／記者陳宏瑞攝）

【林岱樺演講稿】全文曝

各位咱大岡山地區、鄉親父老、市民好朋友，大家午安、大家好：
我是高雄人所疼惜、在地人所栽培，認真打拚的立法委員林岱樺。
感謝所有的好朋友，從縣區、從市區，從港區、從山區，從大高雄38區團結在這裡，咱作伙關心高雄的未來、子孫的發展，作伙來疼惜岱樺、支持岱樺，乎岱樺溫暖，再一次感謝大家、非常感謝。


我，林岱樺，受到鄉親的鼓勵，參選高雄市長。和過去25年一樣，一步一腳印走遍大高雄每一個所在。岱樺的認真不是一天兩天、岱樺的打拚不是一冬兩冬，岱樺的認真打拚是25冬，所有的青春、所有的氣力，都奉獻給鄉親、奉獻給高雄，大家說對不對？


因為鄉親溫暖的支持，因為岱樺的認真打拚，所以咱的民調衝到第一名，岱樺的民調第一名，是因為咱的服務第一、問政第一、打拚第一，大家說對不對？


因為岱樺的民調衝到第一名，所以過去這段時間，清清白白的林岱樺，被人攻擊、被人抹黑，被檢調用助理費來追殺。
為了用助理費來糟蹋我，檢調扭曲過往的證人口白，以為死無對證，編造死人的筆錄，硬要凹我貪污，實在是非常惡質。經過律師仔細比較，前後兩份筆錄不同。檢調就是這麼粗魯、這麼凹蠻，用心計較要乎岱樺的政治生命死亡，拜託咱的鄉親，替岱樺討回公道，好不好？


鄉親用25年檢驗林岱樺，證明我是一個清清氣氣、清清白白的人；岱樺不曾用特權包工程炒地皮，岱樺不曾利用派系包山包海吃銅吃鐵。檢調要用助理費來糟蹋我，天公伯仔不同意、咱鄉親也不同意，大家說對不對？


我，林岱樺，一個清清白白、高雄的女兒。我也是父母疼惜的查某囝、我也是厝邊頭尾的姊妹伴。過去25年，岱樺無任何的私生活，因為我早就將青春奉獻給高雄、奉獻給鄉親。
但是，因為岱樺的民調衝到第一名，所以，黑暗的勢力，就利用媒體，將岱樺抹黑抹黃，糟蹋我的清白、糟蹋我的信仰。鄉親啊！咱的姊妹、咱的查某囝乎人抹黑、乎人糟蹋，岱樺也是要眼淚含著、牙齒根咬著，堅心決志繼續走下去。


民調拚不過林岱樺，就用謠言來糟蹋查某人，民調拚不過林岱樺，就利用檢調來追殺古意人。但是，高雄不是檢調在決定的，高雄不是派系在包山包海，高雄人打不倒，對不對？林岱樺打不倒，對不對？公平正義打不倒，對不對？
鄉親都知道，林岱樺從來就不是好命子。


25年前，鳳山沒有人敢代表女性出來參選立委，民進黨在最後一刻提名林岱樺，我在最困難的環境，拚出高票當選的成績。25年前，民進黨在大寮選票沒過半，民進黨在最後52天，徵召林岱樺補選立委，52天，我就拚出69%的成績，最高票當選立委。


林岱樺不是好命子，但是林岱樺最打拚，雖然參選市長受到追殺受到糟蹋，但是，因為有鄉親溫暖的支持，有鄉親正義的聲援，岱樺會愈戰愈勇，為咱大高雄拚第一，為咱的大改革拚第一，好不好？高雄要大改革，什麼是大改革？大改革就是行政效率大改革、生活品質大改革、市民福利大改革，大家說好不好？
有大改革，才有好生活。岱樺選市長，不只有想法，更有作法。


台灣受到中國的威脅，共匪的飛機、船隻一天到晚在台灣附近繞來繞去，恐嚇我們台灣人。台灣人要保護自己的國家，要保護自己的國家，就要發展護國產業，最重要的護國產業，就要放在最有台灣意識的高雄。保護國家顧台灣，發展產業顧高雄，護國產業顧市民，大家說好不好？


高雄有山有海、有農漁業也有高科技，有文化也有現代化。所以，岱樺主張「三大護國產業」結合「五大區域亮點」，成為未來高雄的發展主軸。三大護國產業就是北高雄有科技廊帶、西邊有海洋產業，國艦國造和無人機帶來軍工產業，軍工產業帶動傳統產業的提升。

所以，岱樺主張的「五大區域亮點」，就是東邊發展休閒遊憩，讓市民賺大錢；西邊擁抱海洋，成為觀光與能源的新門戶；南邊建設運籌物流中心，帶動全球貨運能量；北邊聚焦科技走廊，成為創新引擎；中間則打造經貿核心，成為台灣的新經濟中心。

有想法有做法，有主張有氣力，有經濟有賺錢，大家才能過好生活，岱樺的主張，大家說好不好？岱樺替大家顧生活，照顧咱厝內大大細細、每一個人的生活，顧所有市民的生活。
大家知道高雄市政府有開醫院的舉手？高雄市有九家市立醫院，市立醫院就是高雄市民健康的靠山。岱樺做市長，65歲以上的長輩，每人贈送一個智慧健康手錶，不是要讓你看時間喔，是要幫你顧健康，帶一個健康手錶，24小時將心跳、血壓、血氧的數字傳送到市立醫院的電腦，如果長輩的心跳、血壓、血氧出現不正常的數字，甚至發生意外跌倒的狀況，健康手錶會立刻發現，立刻發出警報通知最近的市立醫院，需要的時候，通知救護車即刻救援。

岱樺做市長，等於多一個兒子女兒，送給我們的長輩，九間市立醫院做咱健康的靠山，健康手錶就是兒子女兒，24小時的看護，這樣的岱樺市長最貼心、最孝順，對不對？各位鄉親是大、市民好朋友，岱樺最貼心、最了解您的需要，是因為25年從來沒有離開高雄，因為，高雄是岱樺唯一的愛、唯一的未來，也是你我唯一的家。

天公伯，你有聽到我的悲傷嗎？你有看到我的眼淚嗎？我跟萬多人在這裡，向祢拜託，拜託天公伯，給正派的人一個公道，給林岱樺一個公道，給高雄人一個公道，我會用生命替鄉親打拚，我會用生命替高雄打拚，天公伯拜託祢，鄉親序大，拜託你！拜託大家！

岱樺沒靠大人、沒靠派系、沒靠山頭，25年來都是在地鄉親父老，鼓勵岱樺、支持岱樺，一步一步牽教岱樺從立委到今天選市長。拜託鄉親是大，在正月中的初選民調電話，全力支持咱自己的女兒、支持林岱樺、支持大改革、支持高雄人。
各位鄉親，我已經是一個沒有爸爸的人，我的老母也很煩惱，不只我被起訴，連我的小弟小妹也被起訴，真正是把我糟蹋到家破人亡，岱樺唯一的氣力，就是各位鄉親的疼惜，請您毋通放岱樺孤單，拜託鄉親，支持咱自己的女兒，支持咱高雄人，支持林岱樺，拜託大家，拜託，多謝。

高雄市長高雄民進黨林岱樺立委岡山

