政治 政治焦點 國會直播 專題報導

能綠白合組聯合政府？　黃國昌批民進黨：少數卻演得像皇帝

▲黃國昌2日出席民眾黨舉辦的第二場 「聯合政府的理論與實驗」論壇，並於會前受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲黃國昌2日出席民眾黨舉辦的第二場 「聯合政府的理論與實驗」論壇，並於會前受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨新黨主席鄭麗文昨就任，外界關切藍白合發展。民眾黨主席黃國昌今（2日）表示，目前沒鎖定藍白合特定縣市，但他相信未來十年聯合政府恐怕是台灣必須採取模式，否則就會像現在民進黨政府，明明是少數，卻演得好像自己在當皇帝，遇到不順自己意就抹紅、抹黑，甚至黨檢媒追殺政治對手；很遺憾，民進黨依然不知反省，所以如果民進黨展現態勢是這樣，很清楚告訴在野沒有要一起團結台灣，在野也只能想辦法一起撐起這國家。

民眾黨2日上午在文化大學推廣教育部延平校區舉辦第二場 「聯合政府的理論與實驗」論壇。黃國昌受訪時說，今天是民眾黨在推動聯合政府理念時所舉辦第二場學術性質較高研討會，第一場以國內學者為主，廣泛針對外國經驗跟學術上應該探討的議題來請學者專家表達意見，今天更聚焦，把著眼點放在日本首相高市早苗所成立聯合政府。

黃國昌指出，過去自民黨採取穩定跟公民黨合作態勢，但高市早苗是跟日本維新會組聯合政府，之前兩黨簽署政黨合作協議時，對彼此在國會所要推動法案、重要政策白紙黑字寫非常清楚，相信這經驗對台灣未來在邁向聯合政府理念及具體實踐上會有很多啟示。

黃國昌說，除學術上研討，民眾黨現在也積極籌辦「地方聯合治理巡迴論壇」，目前規劃是北、中、南至少都會辦一場，目前確定人選的是基隆市長謝國樑跟副市長邱佩琳，而中部、南部還在積極規劃，目的是希望藉由地方聯合治理巡迴論壇，把台灣目前在地方政府聯合治理，不管是過去經驗或未來展望，都能有機會讓更多台灣人更多參與。

媒體詢問，在聯合政府方面，哪幾個縣市是可能納入國民黨合作？若綠營要跟民眾黨合作有無可能？黃國昌指出，目前沒鎖定特定縣市，不管中央或地方，從外國經驗可清楚看出有廣泛適用可能性，就目前台灣政治版圖跟政黨發展狀況，相信未來十年聯合政府模式恐怕是台灣必須採取模式，否則就會像現在民進黨政府，明明是少數，卻演得好像自己在當皇帝，任何事情一意孤行，遇到不順自己意就抹紅、抹黑在野，甚至黨檢媒一體追殺政治競爭對手。

黃國昌表示，台灣人民對民進黨這樣製造仇恨的執政方式已經非常沒辦法接受，相信從兩次大罷免大失敗中已清楚傳遞民進黨這樣訊息，但目前為止很遺憾說，民進黨依然不知反省、檢討跟悔改，所以如果民進黨展現態勢是這樣，很清楚告訴在野沒有要一起團結台灣，在野也只能想辦法共同努力一起撐起這國家。

媒體追問，台灣曾嘗試組聯合政府，但因為互信不足失敗收場，怎麼看接下來如何避免這樣狀況？黃國昌說，剛剛《鏡電視》提問說台灣過去有籌組聯合政府，可能你們再回去查一下，做假新聞到現在沒有道歉，已經很令人遺憾，如果要引述過去歷史還出現理論跟實務上重大謬誤，就貽笑大方。

