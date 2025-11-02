「海鷗」不排除增強為中颱　周三前北東整天濕涼

▲輕度颱風海鷗。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

海鷗颱風未來將朝菲律賓東部群島、越南前進，有機會增強為中度颱風，對台灣影響低。周三前仍受東北季風影響，北部、東半部降雨較多，整天濕涼，中南部日夜溫差大；周四東北季風減弱，降雨趨緩、北部溫度逐日回升。

中央氣象署預報員張承傳表示，周三前受東北季風影響，北部、東北部及東部天氣濕涼，中南部日夜溫差大，周四才會減弱，屆時降雨趨緩、溫度回升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張承傳指出，海鷗颱風今天上午8時位於鵝鑾鼻東南方1900公里，未來偏西前進，有機會增強為中度颱風，周二通過菲律賓東部群島，周三往南沙島海面朝越南前進，直接影響台灣機率低。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

他表示，這波東北季風預計影響到周三，今天北部、東北部、東部有局部短暫雨，中部、東南部及恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部有零星雨。明、後天水氣最多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨時間長，有較大雨勢機率，北部、東部地區及中部山區有局部短暫降雨，東南部地區、南部山區及恆春整天有零星雨，南部平地雲量也變多。

張承傳表示，周三北部、東北部及東部有局部短暫雨，東南部、恆春為零星雨，中南部多雲到晴，午後山區留意短暫雨。周四東北季風減弱，降雨趨緩，桃園以北、宜花仍有局部短暫降雨，東南部及恆春降雨零星。周五、周六水氣最少，各地多雲到晴，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春有局部短暫降雨。

溫度方面，他指出，周三前北部及花東濕涼，整天溫度都在19至24度，中南部早晚低溫22至23度，高溫29至30度，日夜溫差大。周四起東北季風減弱，北部溫度逐日回升，低溫20至22度，高溫26至27度；中南部仍有30度。

另外，風力方面，張承傳提醒，今、明天台南以北、基隆北海岸、東南部、恆春半島及離島有平均風力6級、陣風8級機率。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）