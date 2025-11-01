快訊／林岱樺首場造勢晚會岡山登場　主持人喊：現場1萬人

記者陳宏瑞、許宥孺／高雄報導

表態爭取2026高雄市長提名的民進黨立委林岱樺，規劃舉辦3場「三山造勢」，首場於今（1)日晚間在岡山河堤公園登場。據了解，現場擺了6000張椅子，有民眾製作手舉牌「進市府、愛高雄」以行動力挺，稍早主持人高喊，現場已聚集1萬人。

▲林岱樺首場造勢晚會於岡山河堤公園舉行。（圖／記者許宥孺翻攝）



林岱樺因涉詐領助理費、加班費，不法金額近1500萬元，遭檢方依《貪污治罪條例》起訴，但她打死不退，日前宣布11月1日要在岡山河堤公園旁舉辦造勢晚會，正國會掌門人、外交部長林佳龍隨即發文力挺，還說林岱樺「不貪不取」，網路輿論秒炸鍋；不僅如此，立委王義川以及民進黨發言人、新北市議員卓冠廷發聲力挺也讓一票綠營支持者大感不滿。

只不過，今晚岡山造勢晚會原本安排立委王義川、陳秀寶、黃秀芳、市議員卓冠廷上台助講，但4人臨陣缺席，林岱樺團隊緊急改邀林園區王公里長洪進財、高雄市議員高忠德助講。

▲▼支持者自行製作手舉牌。（圖／記者許宥孺翻攝）



支持者於傍晚陸續進場，主辦單位於現場擺放6000張椅子，支持者高舉林岱樺的扇子，還有民眾自製手舉牌，寫上「進市府、愛高雄」、「岱樺贏」、「大改革」等支持字句以行動力挺，稍早主持人高喊，現場人潮已聚集1萬人。

林岱樺稍早發文表示，這是一場「真正市民以情義相挺的聚會」。將以最謙卑的姿態親自面對民意，向市民報告自己25年深耕高雄的努力，與未來承擔市政的具體理念。

▲主持人高喊現場有一萬人。（圖／記者陳宏瑞攝）