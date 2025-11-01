　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／林岱樺首場造勢晚會岡山登場　主持人喊：現場1萬人

記者陳宏瑞、許宥孺／高雄報導

表態爭取2026高雄市長提名的民進黨立委林岱樺，規劃舉辦3場「三山造勢」，首場於今（1)日晚間在岡山河堤公園登場。據了解，現場擺了6000張椅子，有民眾製作手舉牌「進市府、愛高雄」以行動力挺，稍早主持人高喊，現場已聚集1萬人。

▲▼林岱樺首場造勢晚會於岡山河堤公園舉行。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲林岱樺首場造勢晚會於岡山河堤公園舉行。（圖／記者許宥孺翻攝）

林岱樺因涉詐領助理費、加班費，不法金額近1500萬元，遭檢方依《貪污治罪條例》起訴，但她打死不退，日前宣布11月1日要在岡山河堤公園旁舉辦造勢晚會，正國會掌門人、外交部長林佳龍隨即發文力挺，還說林岱樺「不貪不取」，網路輿論秒炸鍋；不僅如此，立委王義川以及民進黨發言人、新北市議員卓冠廷發聲力挺也讓一票綠營支持者大感不滿。

只不過，今晚岡山造勢晚會原本安排立委王義川、陳秀寶、黃秀芳、市議員卓冠廷上台助講，但4人臨陣缺席，林岱樺團隊緊急改邀林園區王公里長洪進財、高雄市議員高忠德助講。

▲▼林岱樺首場造勢晚會於岡山河堤公園舉行。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼支持者自行製作手舉牌。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼林岱樺首場造勢晚會於岡山河堤公園舉行。（圖／記者許宥孺翻攝）

支持者於傍晚陸續進場，主辦單位於現場擺放6000張椅子，支持者高舉林岱樺的扇子，還有民眾自製手舉牌，寫上「進市府、愛高雄」、「岱樺贏」、「大改革」等支持字句以行動力挺，稍早主持人高喊，現場人潮已聚集1萬人。

林岱樺稍早發文表示，這是一場「真正市民以情義相挺的聚會」。將以最謙卑的姿態親自面對民意，向市民報告自己25年深耕高雄的努力，與未來承擔市政的具體理念。

▲▼林岱樺首場造勢晚會於岡山河堤公園舉行。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲主持人高喊現場有一萬人。（圖／記者陳宏瑞攝）

10/30 全台詐欺最新數據

434 2 9314 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

網紅「德州媽媽」道歉了：我的重大疏忽
GD戴皇冠降臨大巨蛋！對男粉喊「冷靜一下」全場爆笑
特斯拉坐不下...十億女星出手了！　為草泥馬買新車
早上才發文…金曲音樂人屠穎逝世　享壽62歲

高雄2026高雄市長高雄市長民進黨林岱樺正國會王義川卓冠廷邱議瑩許智傑賴瑞隆

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

