政治焦點

「現場快2萬人！」林岱樺造勢沒大咖到場　支持者看告白VCR泛淚

▲▼林岱樺首場造勢晚會於岡山河堤公園舉行。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲林岱樺首場造勢晚會於岡山河堤公園舉行。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞、許宥孺／高雄報導

表態爭取2026高雄市長提名的民進黨立委林岱樺，規劃舉辦3場「三山造勢」，首場於今（1）日晚間在岡山河堤公園登場。根據主辦單位規劃，林岱樺要在晚間6點30分上台宣講，不過活動稍微延遲，台上兩名主持人更鞠躬道歉，表示椅子準備得不夠，讓支持者站太久，人潮已經滿溢，現場人潮突破2萬人。

林岱樺今日舉辦首場造勢晚會，主辦單位表示現場擺放1萬張椅子，晚會一開始，就宣布聚集1萬名支持者。現場民眾高舉林岱樺的扇子，還有民眾自製手舉牌，寫上「進市府、愛高雄」、「岱樺贏」、「大改革」等支持字句以行動力挺。

▲▼林岱樺岡山造勢晚會。（圖／翻攝直播）

▲林岱樺岡山造勢晚會，主持人表示湧入2萬名支持者。（圖／翻攝直播）

高雄市議員高忠德隨後上台助講，並由主持人宣導民調關鍵問答方式，並感謝各組織和民意代表的支持。晚會本安排林岱樺在晚間6點30分上台，但行程稍有延遲，稍早台上2名主持人率先大喊：「現場來了要2萬人了！」並指出人潮一直從旁邊湧入，現場板凳準備得不夠，2人鞠躬道歉連喊「對不起」。

主持人表示，今天晚會有很多民意代表不辭千里想到場支持，而原本要是上台助講的林園里長也說在路上塞車，來不及上台。主持人表示，直到昨日，還有很多人想來，但是大家都也看到新聞，「沒關係，他們心都放在這裡」，人未到，但心意都在。 

▲▼林岱樺岡山造勢晚會。（圖／翻攝直播）

▲舞台播放VCR「林岱樺心酸的告白」，底下支持者眼眶泛淚。（圖／翻攝直播）

隨後舞台播放一段VCR，直言這是林岱樺「心酸的告白」，影片搭配林岱樺掃街、質詢的影片，配上「我本該清清白白，在光裡努力出線，沒想到卻得花力氣去為自己辯解」等訴諸感情的歌詞，台下則有民眾眼眶泛淚。

10/30 全台詐欺最新數據

「現場快2萬人！」林岱樺造勢沒大咖到場　支持者看告白VCR泛淚

