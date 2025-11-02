桃園身心障礙者職業重建嘉年華　展現職重服務成果

▲桃園身心障礙者職業重建嘉年華登場。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府勞動局1日於桃園區文昌公園，舉辦身心障礙者職業重建嘉年華活動，副市長王明鉅在台下觀看身障扯鈴好手陳偉明精彩表演後表示，他的手都鼓掌到快瘀清了！王明鉅道，身心障礙者於學習和就業等方面，比多數人辛苦，肯定身障者的家人和相關單位長年陪伴和支持，讓社會溫韾。

▲身障者陳偉明精彩表演，讓王明鉅副市長手都鼓掌到快瘀清了！（圖／勞動局提供）

王明鉅表示，桃園市目前領有身心障礙證明人數達9萬4,500人，其中具身障勞動力人口約2萬869人。市府積極推動職業重建服務，提供支持性就業、庇護性就業、居家就業及創業輔導資源，並透過職業訓練課程、就業前準備團體，持續提升身障朋友的就業競爭力。

▲王明鉅頒獎表揚辦理職業訓練、支持性就業服務等優良服務團隊及績優就業服務員。（圖／記者楊淑媛攝）

針對已就業身障員工，市府也提供職場支持輔導及職務再設計等多元服務，114年至今已服務逾3,623人次。市府將持續邀請更多企業加入友善雇主行列，積極進用身心障礙者，共創友善共融的就業城市。

▲庇護工場設攤。（圖／記者楊淑媛攝）

活動中，王明鉅也頒獎公開表揚辦理職業訓練、支持性就業服務、職業輔導評量等優良服務團隊及績優就業服務員，肯定及感謝各單位及專業人員長期以來對身心障礙者就業的陪伴與支持。



市府勞動局表示，本次嘉年華以「趣味市集」為主題，融合職業重建服務元素設計射氣球、九宮格投擲、保齡球、套圈圈等趣味攤位，寓教於樂，讓民眾在闖關過程中更了解市府提供身心障礙者職業重建服務內涵。

現場也邀請12組身障藝人，接連帶來音樂、歌唱與氣球藝術等精彩演出，並集結多家庇護工場及職訓單位設攤，提供美食試吃、手作體驗及商品展售，展現庇護員工與職訓學員的豐碩訓練成果。