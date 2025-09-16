南投縣鼓勵企業進用身心障礙者　提供職務補助每人10萬元／年

▲南投縣政府積極鼓勵企業進用身心障礙者，圖為竹山鎮新設第二家精神障礙者協作模式服務據點。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為協助身心障礙者順利就業、雇主打造友善職場環境，特別設置專責「職業重建個案管理員」，提供個別化就業服務資源，全方位協助身心障礙者克服困難、發揮潛能，並針對企業進用身心障礙者，提供「職務再設計」補助，每人每年最高補助10萬元整。

縣政府社會及勞動局說明，「職務再設計」是透過「改善職場工作環境、改善工作設備或機具、提供就業輔具、改善工作條件、調整工作方法」，不僅能提升工作效率，也能讓身心障礙者安心投入職場並發揮潛能；縣府社會及勞動局今年度積極推動，截至8月底已補助7家公司進行此項服務，有效提高產能效率，並讓身心障礙者能夠克服就業障礙、融入職場。

社會及勞動局以肢體障礙者阿冠（化名）為例，其因疾病導致行動不便，工作職場範圍較大且需在不同建築物移動，行動及硬體環境受限；經職務再設計專家學者實地訪視評估阿冠的職場環境，提供就業輔具電動輪椅，改善移動不便性，也加裝無障礙廁所外斜坡及無障礙扶手，提升如廁便利性及安全性，並貼心設置專用身障停車位，讓阿冠能更安心上班，也幫助他發揮所長、穩定就業。

社勞局表示，身心障礙者其實比一般人更珍惜工作機會，只要透過「職務再設計」、適度調整工作流程或職場環境設備，就能協助他們突破職場上限制，展現不遜於一般人的工作效率，也使雇主獲得更優質的人力資源，更是傳遞一份尊重與關懷，讓企業形象洋溢著溫度，因此誠摯邀請全縣公私立單位多加運用「職業重建服務」、「職務再設計」等資源，為身心障礙者打造無障礙環境、實現友善職場，洽詢專線-049-2204776。