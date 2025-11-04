　
社會 社會焦點 保障人權

安置「城中城住戶」建案遭終止合約　營造商開砲：屢遭刁難干預

▲高雄《七賢安居》建案有爭議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄《七賢安居》社會住宅建案爆發爭議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市前金區「七賢安居」社會住宅原規畫作為「城中城」大火受災戶的安置基地，工程基地設於舊七賢國中校址，總統包金額達35.82億元，預計興建606戶居住單元。不過自2024年6月起工程進度延宕，國家住都中心多次發函催促仍無改善，最終於今年2月與統包商合意終止契約，並重新招標；對此，原營造廠台灣綠建築科技公司4日發出聲明，駁斥相關傳聞。

台灣綠建科技今日針對外界近日出現關於「七賢安居」工程的錯誤報導與不實言論，發出嚴正聲明表示：「公司為該案唯一合法營造人，營造執照持續有效，施工全程依法進行，從未授權任何第三方介入或承攬工程」，同時「七賢安居」是為安置城中城受難家屬的重要安居工程，攸關公共安全與社會正義，公司自開工以來均依高雄市政府核准的建造執照與監造程序施工，品質良好、進度未曾落後，所有查驗紀錄皆合法合格。

▲高雄《七賢安居》建案有爭議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台灣綠建科技發出嚴正聲明表示，遭到行政刁難與外部干預 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

台灣綠建科技指出，在履約過程中，屢遭行政刁難與外部干預，後又受相關弊案波及，最終被迫合意終止契約。綠建科技強調，解約並非因施工瑕疵或政策變動，而是外部因素造成的不當結果。同時合約明確規定「原營造人如日後重新找到承接者，應依法配合變更」，但自解約已逾一年，業主至今仍未依約辦理營造廠變更，與原契約精神不符。

台灣綠建科技強調，雖已終止契約，仍秉持責任態度，持續支付工地主任費用、維持現場管理與安全監督，確保公共安全。依《建築法》規範，營造廠於執照有效期間內仍須負責現場安全與公共責任，公司未曾卸責或規避。對於外界散布不實資訊與錯誤報導，綠建科技嚴正譴責，指此舉已嚴重損害公司名譽與社會信任，目前已蒐證完備，將對惡意造謠、誹謗及不實指控依法提起民、刑事訴訟，絕不寬貸。

台灣綠建科技最後重申，始終秉持「誠信、專業、合法」原則，依法履行責任、守護公共安全，將以事實自清、依法維權，捍衛工程真相與社會公義。

11/02 全台詐欺最新數據

326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

即／高雄工人高處跌落安全網　送醫搶救不治

即／高雄工人高處跌落安全網　送醫搶救不治

今天（4日）上午近10點左右 ，鼓山區一處工地發生一起工人墜樓死亡案件。據了解 ，一名53歲的黃姓工人在工地高樓層作業時，不知為何原因摔落至安全網上，其他工人見狀立刻報警請求協助。警消人員獲報到場，發現黃男已無生命徵象，送醫急救不治。死亡原因將由檢警釐清。

即／高雄阿蓮區工廠火警　消20車50人灌救

即／高雄阿蓮區工廠火警　消20車50人灌救

高雄轎車「紅燈左轉」擦撞機車　騎士倒地擦挫傷

高雄轎車「紅燈左轉」擦撞機車　騎士倒地擦挫傷

高中生開老爸的保時捷！右轉擊落直行女騎士

高中生開老爸的保時捷！右轉擊落直行女騎士

綠金毛豆受威脅 斜紋夜蛾肆虐田區

綠金毛豆受威脅 斜紋夜蛾肆虐田區

