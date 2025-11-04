　
政治

張景森喊話民進黨：國家前途高過派系利益　不應該介入公營事業人事

▲行政院前政務委員張景森。（圖／記者黃哲民攝）

▲前行政院政務委員張景森。（圖／記者黃哲民攝）

記者郭運興／台北報導

前行政院政務委員張景森時常針貶時事，包括近日引起爭議的吳音寧台肥人事案。今（4日）張景森再度發文表示，DPP的人什麼時候變得不敢講話了？沒有民主與討論，就少了剎車過彎機制，只能等待某個時刻車毁人亡。他喊話，自己期DPP用合理機制取代派系寡頭密室運作、期待黨公職效法賴總統退出派系運作、期待把國家前途放在黨派系利益前面，期待派系考慮自己解散，至少公開宣布不應該介入公營事業的人事。

張景森表示，最近自己在臉書連發政治文章，其中有幾篇談民進黨，這些是多年來的觀察與想法。退休後快樂的不得了，但個人越快樂，心情反而越沉重，時不時就浮在眼前一個問號「我們能留給子孫如此幸福快樂的生活嗎」？

張景森表示，自己的擔憂促使把腦子裡的東西一篇寫出來，出乎意料的是得到巨大的回響，綠營朋友回應最多，有人說「這陣子的文章是他們的心靈雞湯，讓他們還有留在民進黨的理由」，當然也有人問「黨內大頭會看到嗎？你不是有管道，為何要用臉書？你知道你打到誰了嗎？要小心」，但是大部分的人是說「你講出我們不敢講的話」。

張景森直言，老實說，這些反應讓他感到困惑，DPP的人什麼時候變得不敢講話了？自己經歷黨外年代，當時面對國民黨的鎮暴、迫害與牢獄，對外作戰絕對團結一致，但內部討論都是大鳴大放，思想與路線之爭可謂五花八門，到處都能看到關於台灣前途的「大辯、小辯」。

張景森說，但是看看現在網路上的討論活動，知識含量等於零、理性邏輯等於零、只剩下網軍為了殺伐對手、塗抹對手的「大便、小便」！

張景森說，民主理性的思辯為什麼重要？因為政治和社會發展像在山區開車，大轉彎會翻車，油門、煞車互相使用，轉彎才會安全；沒有民主與討論，就少了剎車過彎的機制，只能等待某個時刻車毁人亡。

張景森強調，自己的原則很簡單，認真研究、仔細思考、有話直說。有的人因此很討厭他，但也有人因此信任他，這端看對方怎麼看待不同聲音的人。

張景森喊話，自己期待DPP恢復黨內的民主文化、期待DPP用合理機制取代派系寡頭密室運作、期待黨公職效法賴總統退出派系運作、期待黨員把國家的前途放在黨派系利益前面，在政治攻防當中，嚴守民主政治的基本防線，例如尊重多元價值、維持司法公正。

最後，張景森說，期待派系考慮自己解散，至少應該公開宣布不應該介入政府的公營事業的人事、期待黨領導層對DPP組織運作的現代化多用一點力氣，尤其是人事任用制度，無論是黨職或公職，都要制度化、公開化、可檢驗。

11/02 全台詐欺最新數據

326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

張景森喊話民進黨：國家前途高過派系利益　不應該介入公營事業人事

吳音寧張景森派系賴清德民進黨

