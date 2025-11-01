中國通背拳大師出戰打耳光大賽　被3掌打到昏迷濺血倒地

記者趙蔡州／綜合報導

中國祁家通背拳第9代傳人趙鴻剛近日參加世界職業打耳光大賽，對陣哈薩克選手阿曼塔耶夫（Muhammad Amantaev），不料第3回合時被對方直接KO，當場濺血陷入昏迷，影片在微博曝光後也引發網友熱議。

▲趙鴻剛在第三回合被對手KO。（圖／翻攝自YouTube）

曝光的影片可以看見，趙鴻剛第一回合就被阿曼塔耶夫打到眼角流血，不過後續的反擊由於阿曼塔耶夫閃躲，所以他連續擊打了2次，不過似乎沒有能夠造成足夠的傷害，接著第2回合雙方都成功扛下了對手的耳光。

直到第3回合，趙鴻剛先守，但他這次未能扛住阿曼塔耶夫的巴掌，被擊中右臉後當場翻白眼、往後仰倒陷入昏迷，比賽由阿曼塔耶夫獲勝。趙鴻剛賽後不久也出面報平安，表示自己有顴骨骨裂及撕裂傷，眼角縫了5針，經治療後沒有大礙。

比賽影片曝光後，許多中國網友紛紛表示，「趙鴻剛能扛這麼多下，真男人，不管輸贏都是英雄，也只能說是技不如人，繼續努力就好」、「加油，下次贏回來」、「致敬勇士」，但也有人說，「我還是看不懂，這個比賽的意義是啥」。

趙鴻剛是中國祁家通背拳第9代傳人，過去曾公開展示徒手碎磚、扳直扳手等特技，也曾多次在武術交流賽中奪冠，在中國的網路社群上小有名氣，這次他出國參加打耳光大賽，吸引非常多粉絲關注，不料最後以「被KO」戰敗收場。