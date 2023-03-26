8小學生被逼「跪地互扇耳光」　陸爆出「恐怖軍訓」教育局拒說明

▲小學生被打到臉頰紅腫，吃不下飯。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖北孝感漢川市華嚴農場小學日前替學生安排了軍訓，不料，一名教官竟逼迫8名小學生跪地互扇耳光上百次，導致學生們的臉頰嚴重紅腫。目前，涉及虐童的教官已經被警方拘留，但奇怪的是，當地教育局卻拒絕說明此事，還找理由迴避記者的詢問，令事件又增添更多疑點。

根據《縱覽新聞》報導，事件會曝光，是21日有一名網友最早在網路上爆料，稱華嚴農場小學當天帶著學生們到武漢野戰國防園進行軍訓，軍訓過程中，一名吳姓教官要求8名孩子跪地互扇耳光上百次。

武漢野戰國防園工作人員受訪時表示，涉事教官已經被開除，但網傳的內容有些誇張。不過，具體有哪些誇張成分，工作人員未作解釋。

漢川市教育句則只說，事件正在處理中，具體情況不便透露。

▼家長們群情激憤，大罵校方。（圖／翻攝微博）



華嚴農場小學的工作人員則說，21日，當事學生已經到醫院做了檢查，並請心理醫生進行了疏導，8名學生和學生家長到武漢市蔡甸區奓山派出所做了筆錄，目前處理結果已經出來。

根據與派出所溝通得到的消息，涉事教官被行政拘留15天，罰款1900元（人民幣）。22日當事學生已經全部復學，後續問題還在處理當中。

不過，最奇怪的還是漢川市教育局的態度，《縱覽新聞》的記者打電話向教育局人員詢問處理情況時，對方表示對記者身份存在懷疑，此事「無可奉告」。

記者回應可以提供相關證件來證明身份，但工作人員卻又說，「你人沒來，我怎麼判斷真偽？」記者多番進行溝通，工作人員又稱記者之前已打過電話，「你再這樣，就是騷擾電話。」

事件也在網路上引起許多討論，不少大陸網友都對小學生要軍訓這件事感到驚訝，「現在連小學生都要軍訓了？」「小學生軍訓個毛啊？」「這是瓦格納集團在培訓嗎？」「這是什麼教官？是社會閒散人員吧？」