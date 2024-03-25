　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

正妹給你「啪」！眾人被弄濕又弄痛　她靠SM式調酒遊戲一夜賺19萬

▲▼美國佛州26歲女調酒師卡拉絲（Aiyana Callas）靠打人巴掌賺錢。（圖／翻攝自IG／hurricaneaiyana）

▲美國26歲女調酒師卡拉絲（Aiyana Callas）趁春假海撈男大生的錢。（圖／翻攝自IG／hurricaneaiyana，下同）

記者張寧倢／編譯

美國各大學校自3月中開始迎來春假（Spring Break），許多大學生也會集體到酒吧夜店狂歡。佛州羅德岱堡（Fort Lauderdale）一名26歲正妹調酒師也趁著春假大賺一筆，除了調酒她還提供SM式特殊餵酒服務，客人可以付費後自願被她搧巴掌，靠著「啪啪」手技她一晚就能賺到6000美元（約新台幣19.1萬元）。

▲▼美國佛州26歲女調酒師卡拉絲（Aiyana Callas）靠打人巴掌賺錢。（圖／翻攝自IG／hurricaneaiyana）

根據紐約郵報報導，26歲女調酒師卡拉絲（Aiyana Callas）自創了瘋狂的SM式餵酒遊戲，她會穿著性感活力的比基尼服裝，一邊跳舞、一邊用嘴巴含著試管並將裡頭的調酒餵進客人嘴裡，接著用力朝客人的臉上潑水，最後就是狠狠打客人一巴掌。

▲▼美國佛州26歲女調酒師卡拉絲（Aiyana Callas）靠打人巴掌賺錢。（圖／翻攝自IG／hurricaneaiyana）

這樣的「全套啪啪服務」一次要價大約30美元（約新台幣955元），但價格也取決於調酒品項和整串表演的精彩度或打巴掌的強度。卡拉絲估計，她一個晚上可以賣出150到200杯含特殊服務的調酒。男大生們通常都願意花錢買下這個被打耳光的瞬間，並錄影上傳到社群平台，而這又等於為她免費宣傳了一次。

▲▼美國佛州26歲女調酒師卡拉絲（Aiyana Callas）靠打人巴掌賺錢。（圖／翻攝自IG／hurricaneaiyana）

卡拉絲補充，她從去年春假才開始提供這套服務，從每天晚上8點工作到清晨5點，連續上工45天，每晚收入約有6000美元（約新台幣19.1萬元）。估算下來，她在去年春假光靠這項服務就賺了27萬美元（約新台幣860萬元）。

▲▼美國佛州26歲女調酒師卡拉絲（Aiyana Callas）靠打人巴掌賺錢。（圖／翻攝自IG／hurricaneaiyana）

從卡拉絲po上網的影片看起來搧巴掌的力道似乎很大，但她強調，所有客人都是自願被打，而且她懂得控制力道，「我100%就是一名表演者，我真的很擅長讓外人覺得我『用盡全力』在搧他們耳光，但實際上我絕對不會真的使出全力打他們。」她說，客人都覺得很有趣，單純是把這件事當作一種好玩的體驗。

ET快訊
快訊／路邊撿到藍正龍的皮夾！警方證實了
快訊／全聯開出3張頭獎發票！「22萬個獎項」快來對
「只要4檔不跌」　永豐金首席經濟學家：台股沒有敗象
史上首次！中職躍上台北101
涂晨洋曝遭《冰冰show》封殺　不讀不回
鋒面急行軍！下波變天雨區變大
90歲阿公獨自訂外送！他送到三合院「聽1句」哭了
竹聯大哥推筒子狂輸！強擄5男女

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

匈牙利拉力賽悲劇！賽車失控「衝出跑道」　4觀眾被撞死

南韓估4月初發射「第2顆」偵察衛星　北韓蠢蠢欲動

正妹給你「啪」！眾人被弄濕又弄痛　她靠SM式調酒遊戲一夜賺19萬

凱特娘家超給力！患癌後「秒織安全網」保護3外孫　全力支持威廉

菲律賓外交部召見中國大使　抗議南海「侵略行為」

用男友手機App訂餐意外抓外遇　女查「陌生地址」傻：送到小三家

為了搶110元爆推擠踩踏　奈及利亞富商發錢至少4死

日清泡麵開賣「謎肉吃到飽」　一盒有47碗杯麵肉量！可做丼飯漢堡

查爾斯是超暖公公！術後蹣跚探望凱特　28日將發表談話穩定民心

熊本熊新老闆！木村敬當選熊本知事　曾推銷台灣鳳梨、招攬台積電

蹦闆合體孫生曝「不爽原因」　Toyz認也被惹毛：IG已退追

林襄拒當隊長讓C位：別投票給我　聽U:NUS「他」暗戀...笑「他很害羞欸」

台3線重機對撞！　25歲美髮師亡、男大生進加護

萌娃為媽祖獻跳科目三！ 粉紅超跑停轎觀賞一分半

張棟樑當觀眾...坐台下挺王心凌　清唱《小烏龜》送她現20年交情

新啦啦隊女神「一粒」爆紅　俏皮舞步跳葉保弟應援曲

白沙媽北返急行50km才停駕　僅午休3hrs...少年都喊吃不消

浪貓躲急診室天花板生寶寶　醫護人員聯手救援抱出幼貓

桃園深夜警匪槍戰！員警派出所前「倒地開槍」

毛毛旅行團環島5天！　出發、回程氣氛超反差

匈牙利拉力賽悲劇！賽車失控「衝出跑道」　4觀眾被撞死

南韓估4月初發射「第2顆」偵察衛星　北韓蠢蠢欲動

正妹給你「啪」！眾人被弄濕又弄痛　她靠SM式調酒遊戲一夜賺19萬

凱特娘家超給力！患癌後「秒織安全網」保護3外孫　全力支持威廉

菲律賓外交部召見中國大使　抗議南海「侵略行為」

用男友手機App訂餐意外抓外遇　女查「陌生地址」傻：送到小三家

為了搶110元爆推擠踩踏　奈及利亞富商發錢至少4死

日清泡麵開賣「謎肉吃到飽」　一盒有47碗杯麵肉量！可做丼飯漢堡

查爾斯是超暖公公！術後蹣跚探望凱特　28日將發表談話穩定民心

熊本熊新老闆！木村敬當選熊本知事　曾推銷台灣鳳梨、招攬台積電

綠委爆「00940自救會」成員已破22萬人　金管會密切關注中

交往2年就膩了「激情到一半軟掉」！男友：婚後要接受我出軌

快訊／路邊撿到皮夾　她看健保卡「是藍正龍」！警方證實了

全聯開出3張頭獎發票！幸運兒中20萬　「22萬個獎項」快來對

星宇終於轉虧為盈　去年每股賺0.08元

打擊率4成手感正夯　范國宸第二打席自打球退場

侵佔租賃車趴趴走！警協尋查獲84包毒咖啡　情侶檔當場被捕

史上首次！中職躍上台北101　點燈「35周年職棒熱血開打」

匈牙利拉力賽悲劇！賽車失控「衝出跑道」　4觀眾被撞死

「巷弄王者美廉社」全聯、四大超商夾殺　總座曝2方式6年轉虧為盈

2學生打掃嗨跳八家將！　正妹老師抬頭瞪秒變乖

國際熱門新聞

機艙內最噁地方！　空姐曝「噁心真相」真心勸別去碰

冰淇淋「偷灌精液」販賣！老闆公然手淫畫面瘋傳

日媒爆：大谷在更衣室「怒吼飆罵水原」

台灣1零食紅到歐美！33萬人敲碗想買

華裔女洗錢　破門搜出800億比特幣

穿條紋毛衣認患癌　專家：凱特在傳遞1訊息

韓最大在野黨魁：台灣問題「關我們屁事」？

10萬瓶日本酒回收！50家台商用到紅麴

俄音樂廳恐攻4嫌疑遭割耳、電擊生殖器

患癌聲明是凱特親自寫的！親錄影片原因曝

旅遊注意！首爾公車28日起「全面罷工」

65歲男獨得562億元獎金　突然失蹤

血洗音樂廳！　ISIS公開90秒作案畫面

越南缺電　外資企業難忍日本想走了

更多熱門

相關新聞

6歲童被棒球擊中「心臟驟停」　媽1動作救命

6歲童被棒球擊中「心臟驟停」　媽1動作救命

美國佛州6歲男童奧斯卡(Oscar Stuebe)近來在棒球球場上時，突然遭球擊中胸口，當場心臟驟停，昏倒在球場上，幸好母親斯圖貝(Sarah Stuebe)見狀立即上前做出一舉動，才成功救回兒子性命。

日媒爆：大谷在更衣室「怒吼飆罵水原」

日媒爆：大谷在更衣室「怒吼飆罵水原」

65歲男獨得562億元獎金　突然失蹤

65歲男獨得562億元獎金　突然失蹤

迪士尼樂園塞爆　奧蘭多機場10萬旅客入境

迪士尼樂園塞爆　奧蘭多機場10萬旅客入境

兒到公寓發現「媽屍體塞行李袋」　遭佔屋者殺害

兒到公寓發現「媽屍體塞行李袋」　遭佔屋者殺害

關鍵字：

調酒師搧巴掌搧耳光呼巴掌打耳光Aiyana Callas春假北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／白沙屯媽祖突大轉彎找到她們　2女跪地大哭

快訊／7-11開出1張千萬發票！

快訊／全家開出1張千萬發票

機艙內最噁地方！　空姐曝「噁心真相」真心勸別去碰

台南安定區土地直飆　蘇厝約200人一夕致富

明變天！　雨區擴大降溫

嚴爵消失幕前7年「當老闆近況曝光」

即／老闆為女人殺前員工　他遭割頸大出血慘死

粉紅超跑未停3姊弟車禍路口！小志工相擁痛哭

快訊／年輕爸抱嬰跪地　白沙屯媽祖突後退停下

冰淇淋「偷灌精液」販賣！老闆公然手淫畫面瘋傳

媽祖指示「派兵馬來接」　勇腳伯上車了

麥粉暴動！麥當勞宣布3餐點回歸

蔡沐妍反擊小S！藏爆點「孩7點半前就睡覺」驚呆家長

賣房有「狼局霸、U英迪」！答案曝全笑歪

更多

最夯影音

更多
蹦闆合體孫生曝「不爽原因」　Toyz認也被惹毛：IG已退追

蹦闆合體孫生曝「不爽原因」　Toyz認也被惹毛：IG已退追
林襄拒當隊長讓C位：別投票給我　聽U:NUS「他」暗戀...笑「他很害羞欸」

林襄拒當隊長讓C位：別投票給我　聽U:NUS「他」暗戀...笑「他很害羞欸」

台3線重機對撞！　25歲美髮師亡、男大生進加護

台3線重機對撞！　25歲美髮師亡、男大生進加護

萌娃為媽祖獻跳科目三！ 粉紅超跑停轎觀賞一分半

萌娃為媽祖獻跳科目三！ 粉紅超跑停轎觀賞一分半

張棟樑當觀眾...坐台下挺王心凌　清唱《小烏龜》送她現20年交情

張棟樑當觀眾...坐台下挺王心凌　清唱《小烏龜》送她現20年交情

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面