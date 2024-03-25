正妹給你「啪」！眾人被弄濕又弄痛　她靠SM式調酒遊戲一夜賺19萬

▲美國26歲女調酒師卡拉絲（Aiyana Callas）趁春假海撈男大生的錢。（圖／翻攝自IG／hurricaneaiyana，下同）

記者張寧倢／編譯

美國各大學校自3月中開始迎來春假（Spring Break），許多大學生也會集體到酒吧夜店狂歡。佛州羅德岱堡（Fort Lauderdale）一名26歲正妹調酒師也趁著春假大賺一筆，除了調酒她還提供SM式特殊餵酒服務，客人可以付費後自願被她搧巴掌，靠著「啪啪」手技她一晚就能賺到6000美元（約新台幣19.1萬元）。

根據紐約郵報報導，26歲女調酒師卡拉絲（Aiyana Callas）自創了瘋狂的SM式餵酒遊戲，她會穿著性感活力的比基尼服裝，一邊跳舞、一邊用嘴巴含著試管並將裡頭的調酒餵進客人嘴裡，接著用力朝客人的臉上潑水，最後就是狠狠打客人一巴掌。

這樣的「全套啪啪服務」一次要價大約30美元（約新台幣955元），但價格也取決於調酒品項和整串表演的精彩度或打巴掌的強度。卡拉絲估計，她一個晚上可以賣出150到200杯含特殊服務的調酒。男大生們通常都願意花錢買下這個被打耳光的瞬間，並錄影上傳到社群平台，而這又等於為她免費宣傳了一次。

卡拉絲補充，她從去年春假才開始提供這套服務，從每天晚上8點工作到清晨5點，連續上工45天，每晚收入約有6000美元（約新台幣19.1萬元）。估算下來，她在去年春假光靠這項服務就賺了27萬美元（約新台幣860萬元）。

從卡拉絲po上網的影片看起來搧巴掌的力道似乎很大，但她強調，所有客人都是自願被打，而且她懂得控制力道，「我100%就是一名表演者，我真的很擅長讓外人覺得我『用盡全力』在搧他們耳光，但實際上我絕對不會真的使出全力打他們。」她說，客人都覺得很有趣，單純是把這件事當作一種好玩的體驗。