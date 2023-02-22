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社會 社會焦點 保障人權

國中女投靠叔叔慘淪性奴！堂兄倆輪流淫辱　親哥打臉長輩救出狼窟

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲未成年堂妹遭2名同住堂哥性侵，她向長輩告狀反被打耳光。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

北市2名堂哥於2015年到2017年間，涉分別性侵當時仍就讀中學的同住堂妹，她試圖求助，但父親與姑姑告誡她做偽證「被抓去關就是活該」，叔叔更打她一耳光，只有親哥哥相信她、跟父親攤牌助她搬出狼窟，最後經師長社工替她揭發伸張，2名色堂哥雖狡辯堂妹愛說謊，高院二審打臉2人說詞不可信，認定2人罔顧人倫分際，仍依強制性交等罪判大堂哥5年10月徒刑、二堂哥4年7月徒刑，可上訴。

本案源於受害堂妹讀小學時，和哥哥隨父親投靠叔叔一家4口，姑姑也來同住，大人工作早出晚歸，堂妹的親哥哥讀夜校也常需打工，堂妹落單在家，竟遭叔叔的2個兒子盯上，2015年3月到6月間，當時讀國中年僅14歲的堂妹，在家慘遭18歲大堂哥侵犯，她奮力抗拒，仍被堂哥強逼口交得逞。

隔年（2016年）9月，已讀高中的堂妹有1晚已經就寢，大堂哥竟趁大人都不在家，爬上她的床對她霸王硬上弓，她踹踢叫喊「我要睡覺，不要碰我」，大堂哥仍不罷休，告訴她「很快就好」。

▲▼性侵,女子,性事（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲堂妹遭2名同住堂哥性侵，揭發後卻遭對方抹黑害說謊。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

堂妹事後告訴父親不被採信，把委屈放心裡。不料2017年11、12月間，她在家洗澡突被20歲的二堂哥推門闖入，把她壓在地上性侵得逞，她哭喊掙扎，把自己撞得滿身傷，哥哥在一牆之隔的臥室睡死叫不醒。

堂妹再跟父親訴苦，父親硬起來叫二堂哥對質，二堂哥當面道歉並搬走，但大人們不再追究二堂哥犯的錯，也依舊不相信大堂哥幹下相同壞事，只有親哥哥始終支持她，妹妹聽哥哥鼓勵，提出證據向叔叔告狀，結果被打一耳光。

堂妹靠著寫日記抒發痛苦心情，沒想到2018年5月間，在家又差點遭大堂哥侵犯，幸好哥哥撞個正著、當場阻止，哥哥向父親攤牌助她搬走遠離夢魘，堂妹因心情如釋重負，鬆口對師長說出長期遭2名堂哥當成性奴的遭遇。

師長吃驚通報社工與警方處理，2名分別擔任貨車與拖吊車司機的堂哥到案一概否認，但測謊顯示他們說謊，2人堅稱測謊結果是違法證據，更狡辯堂妹從小到大愛說謊，不然怎會被性侵還同住又一起回鄉下。

堂妹父親起初表示知道2個姪子對女兒做的壞事，他要弟弟給個交代，弟媳下跪求他和女兒原諒，大姪子承認喝酒「碰了妹妹」，他告訴大姪子既然事發了，「就法律解決」。但後來疑因顧全親情，堂妹父親與姑姑及叔叔、嬸嬸，口徑一致宣稱小孩子只是吵架鬧不愉快，並無性侵醜聞。

堂妹淡然說本來已經麻木、無奈，搬離家後不想再求助、不想再讓大人煩惱，結果事情被揭發後，大人們2度找她「喬」這件事，父親和姑姑還告誡她「如果說謊做偽證，被抓去關就是活該」等語，她氣憤回嗆「你們一直不相信，如果今天我不是那麼樂觀，而是去自殺，怎麼辦？」

法官指鑑定認為被害人受性侵事件影響，容易焦慮、煩躁或不自覺拔頭髮，會淡化、迴避自身痛苦感受，過年不得不團聚時，會盡力遠離2名堂哥一家人，據此認定被害人所說應為親身體驗，2名堂哥罔顧人倫分際，不認罪又沒和解，態度不佳，高院二審今駁回上訴，維持一審依強制性交等罪判大堂哥5年10月徒刑、二堂哥4年7月徒刑，還可上訴。

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