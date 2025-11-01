台灣大日月潭花火節吸3.5萬人朝聖　蔡明忠現場捐百萬助「企鵝家族」

記者蘇晟彥／南投報導

2025日月潭花火音樂嘉年華 1日熱鬧登場，今年重頭戲台灣大哥大日月潭花火音樂會《心語碼Beat Talk》結合原住民鼓舞、流行交響樂等，以節奏連結科技脈動，再度由實力唱將艾薇、卓義峯及樂興之時管絃樂團共同演出，今年更加碼「180度環繞煙火」，現場湧進約3.5萬人共襄盛舉。此外，每年花火節都會與公益團體合作，今年替「社團法人中華小腦萎縮症病友協會」募款，董事長蔡明忠也拋磚引玉捐出100萬，盼能透過社會力量協助病友成長。

關於更多「企鵝家族」中華小腦萎縮症病友協會資訊請看：https://www.tscaa.org.tw/

▼台灣大哥大連續17年攜手日管處舉辦「台灣大哥大花火嘉年華」，今年以《心語碼Beat Talk》為題號召超過3.5萬人到現場共襄盛舉。（圖／記者蘇晟彥攝）



▼現場觀眾透過互動環節玩得不亦樂乎。（圖／翻攝自日管處Facebook）



緣起2008年的台灣大哥大日月潭花火音樂節，至今已經感動延續17個年頭，每年都以不同主題號召民眾到場共襄盛舉、做公益，今年以「心語碼 Beat Talk」為主題，從電腦資料的最小單位Bit，延伸至音樂節奏Beat，讓科技訊號承載情感語言，串聯人間的共鳴。

台灣大哥大總經理林之晨今天也來到活動現場，在接受聯訪時指出，除了每年與日管處合作推廣日月潭之美外，也透過音樂饗宴，打造視覺、聽覺的雙重感官體驗，而最重要的是每年都會與公益團體合作，林之晨表示，今年攜手社團法人中華小腦萎縮症病友協會，這個罕病在台灣每年約新增50-60位病友，希望能藉由短片喚醒大眾認知，能夠持續關注、替他們打氣，對此，董事長蔡明忠也拋磚引玉捐出100萬，盼能透過社會力量協助病友成長。

▼Fubon Angel團隊也來到現場與民眾互動，經典神曲一下現場嗨到最高點。（圖／翻攝自日管處Facebook）



在舞台演出部分，今年第三度與艾薇合作，對於今年的主題，她表示，「心語碼就是用音樂說出無法用言語表達的情感。」而這次她也突破自我，挑戰《獵魔女團》神曲〈Golden〉，贏得台下一片喝彩；而持續關注體育賽事的台灣大，也邀請到 Fubon Angels團長阿崔、啦啦隊女孩沁沁、南珉貞、潔米及禾羽來到現場，透過經典的〈Go Stronger〉和〈藍色狂潮〉將現場氣氛帶到最高點，同時向台下臺北富邦勇士籃球隊「永遠的人氣王」野獸林志傑與隊長蔡文誠致敬。

在歷經25首曲目、長達近3小時的演出後，重頭戲「煙火」也在場邊施放，今年加碼首度在舞台兩側施放，長達450秒、180度環繞的璀璨，閃耀整個日月潭湖畔，替整個嘉年華劃下最完美句點，共吸引超過3.5萬人到場共襄盛舉。此外，即時煙火結束，但台灣大哥大傳遞愛的光芒也不會熄滅，台灣大哥大用戶在會後仍可透過「5180102」進行小額捐款。

▼南珉貞第一次與管弦樂團同台演出，覺得「非常特別」。

