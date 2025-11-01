　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣大日月潭花火節吸3.5萬人朝聖　蔡明忠現場捐百萬助「企鵝家族」

記者蘇晟彥／南投報導

2025日月潭花火音樂嘉年華 1日熱鬧登場，今年重頭戲台灣大哥大日月潭花火音樂會《心語碼Beat Talk》結合原住民鼓舞、流行交響樂等，以節奏連結科技脈動，再度由實力唱將艾薇、卓義峯及樂興之時管絃樂團共同演出，今年更加碼「180度環繞煙火」，現場湧進約3.5萬人共襄盛舉。此外，每年花火節都會與公益團體合作，今年替「社團法人中華小腦萎縮症病友協會」募款，董事長蔡明忠也拋磚引玉捐出100萬，盼能透過社會力量協助病友成長。

關於更多「企鵝家族」中華小腦萎縮症病友協會資訊請看：https://www.tscaa.org.tw/

▼台灣大哥大連續17年攜手日管處舉辦「台灣大哥大花火嘉年華」，今年以《心語碼Beat Talk》為題號召超過3.5萬人到現場共襄盛舉。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 林之晨,台灣大哥大,日月潭花火節 。（圖／記者蘇晟彥攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼現場觀眾透過互動環節玩得不亦樂乎。（圖／翻攝自日管處Facebook）

▲▼ 。（圖／翻攝自日管處）

緣起2008年的台灣大哥大日月潭花火音樂節，至今已經感動延續17個年頭，每年都以不同主題號召民眾到場共襄盛舉、做公益，今年以「心語碼 Beat Talk」為主題，從電腦資料的最小單位Bit，延伸至音樂節奏Beat，讓科技訊號承載情感語言，串聯人間的共鳴。

台灣大哥大總經理林之晨今天也來到活動現場，在接受聯訪時指出，除了每年與日管處合作推廣日月潭之美外，也透過音樂饗宴，打造視覺、聽覺的雙重感官體驗，而最重要的是每年都會與公益團體合作，林之晨表示，今年攜手社團法人中華小腦萎縮症病友協會，這個罕病在台灣每年約新增50-60位病友，希望能藉由短片喚醒大眾認知，能夠持續關注、替他們打氣，對此，董事長蔡明忠也拋磚引玉捐出100萬，盼能透過社會力量協助病友成長。

▲▼ 林之晨,台灣大哥大,日月潭花火節 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼Fubon Angel團隊也來到現場與民眾互動，經典神曲一下現場嗨到最高點。（圖／翻攝自日管處Facebook）

▲▼ 。（圖／翻攝自日管處）

在舞台演出部分，今年第三度與艾薇合作，對於今年的主題，她表示，「心語碼就是用音樂說出無法用言語表達的情感。」而這次她也突破自我，挑戰《獵魔女團》神曲〈Golden〉，贏得台下一片喝彩；而持續關注體育賽事的台灣大，也邀請到 Fubon Angels團長阿崔、啦啦隊女孩沁沁、南珉貞、潔米及禾羽來到現場，透過經典的〈Go Stronger〉和〈藍色狂潮〉將現場氣氛帶到最高點，同時向台下臺北富邦勇士籃球隊「永遠的人氣王」野獸林志傑與隊長蔡文誠致敬。

在歷經25首曲目、長達近3小時的演出後，重頭戲「煙火」也在場邊施放，今年加碼首度在舞台兩側施放，長達450秒、180度環繞的璀璨，閃耀整個日月潭湖畔，替整個嘉年華劃下最完美句點，共吸引超過3.5萬人到場共襄盛舉。此外，即時煙火結束，但台灣大哥大傳遞愛的光芒也不會熄滅，台灣大哥大用戶在會後仍可透過「5180102」進行小額捐款。

▼南珉貞第一次與管弦樂團同台演出，覺得「非常特別」。

▲▼ 林之晨,台灣大哥大,日月潭花火節 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 林之晨,台灣大哥大,日月潭花火節 。（圖／記者蘇晟彥攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃仁勳宣布韓國AI合作　台韓AI差異曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣大日月潭花火節吸3.5萬人朝聖　蔡明忠現場捐百萬助「企鵝家族」

快訊／「海鷗」颱風生成！最新路徑曝

AI、音樂、花火　台灣大日月潭花火音樂會「心語碼 Beat Talk」吸3.5萬人齊聚

快訊／台師大撤銷女足教練周台英博士學位！

粿粿怨范姜戴耳機無視孩子狂哭　網挖2年前影片翻轉真相：還在魔化

《沒出息》完整版來了！韓國瑜金句參戰確認笑翻網友

網紅「德州媽媽」道歉了：臨摹畫未標原作者，是我的重大疏忽

周休三日「員工休假回公司」老闆見一幕超火！苦主+1嘆：還花錢資遣

下周禁宰令有望解除「豬價開市恐崩盤」　農業部：登記+總量管制

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

3萬人力挺「林岱樺哭了」！怒批司法毀25年清白　千字文控訴家破亡

乘客行動電源爆炸！澎湖交通船險變火燒船　驚險瞬間畫面曝

林岱樺首場造勢晚會岡山登場　主持人喊：現場1萬人

台灣大日月潭花火節吸3.5萬人朝聖　蔡明忠現場捐百萬助「企鵝家族」

快訊／「海鷗」颱風生成！最新路徑曝

AI、音樂、花火　台灣大日月潭花火音樂會「心語碼 Beat Talk」吸3.5萬人齊聚

快訊／台師大撤銷女足教練周台英博士學位！

粿粿怨范姜戴耳機無視孩子狂哭　網挖2年前影片翻轉真相：還在魔化

《沒出息》完整版來了！韓國瑜金句參戰確認笑翻網友

網紅「德州媽媽」道歉了：臨摹畫未標原作者，是我的重大疏忽

周休三日「員工休假回公司」老闆見一幕超火！苦主+1嘆：還花錢資遣

下周禁宰令有望解除「豬價開市恐崩盤」　農業部：登記+總量管制

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

美財長超好奇！林信義與貝森特會晤40分鐘　曝台灣高科技聚落秘辛

劉嘉玲結婚17年：就不想生小孩　張柏芝不逼婚兒子「不關我的事」

生活熱門新聞

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

「一票男友都回蛤？」萬人涼掉：粿粿王子市場超小

5天5千元！高雄國小畢旅爽玩「京阪＋環球影城」

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復

粿粿2年前就怨「孩子哭卻戴耳機」！范姜彥豐解釋了

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

謝侑芯猝逝遭疑「嗑藥當伴遊」！經紀人反擊

粿粿被爆出軌「第一時間反應」露餡！

沒有第三者！粿粿爆老公1句話「能從白天爭執到晚上」

更多熱門

相關新聞

台灣大哥大攜手供應鏈復育藍碳、啟動三大氣候行動

台灣大哥大攜手供應鏈復育藍碳、啟動三大氣候行動

台灣大哥大串聯供應鏈展開實質氣候行動，近日號召30家供應商南下台南台江國家公園，於「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」試驗區補植500株欖李紅樹林。

台灣大iPhone 17預約10分鐘破千

台灣大iPhone 17預約10分鐘破千

台灣大哥大種福電2025啟動

台灣大哥大種福電2025啟動

台灣大啟動全球首創藍碳紅樹林復育計畫

台灣大啟動全球首創藍碳紅樹林復育計畫

董事長蔡明忠：藍碳復育、支持潔淨能源技術

董事長蔡明忠：藍碳復育、支持潔淨能源技術

關鍵字：

台灣大日月潭花火節

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

粿粿淚揭離婚5導火線！扛8成家用「生產費也自己付」

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

范姜彥豐反擊粿粿謊言和誇飾「幫妳買包說我沒出生產費」

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」

粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

粿粿澄清「離婚主因非外力介入」

粿粿哭認：和王子有踰矩行為！遭范姜彥豐折磨崩潰

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

粿粿17分鐘完整懺悔全文！　范姜在家沒工作「卻抽成酬勞」

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面