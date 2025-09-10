　
3C家電

台灣大iPhone 17預購10分鐘破千！最受歡迎顏色出爐

記者蘇晟彥／台北報導

iPhone 17上市受到「加量不加價」影響吸引果粉關注，台灣大在10日同步開啟預購，開放10分鐘預購數字就突破上千支，對此，台灣大透露，新機中以iPhone 17 Pro Max最受歡迎，比例佔5成，其次是17 Pro 3成，在顏色部分則是被網友戲稱有各種可能的「宇宙橙」最受到歡迎，比例來到4成，其次為「藏藍」；iPhone 17和iPhone 17 Air分別以「紫色」、「金色」備受果粉喜愛。

▼宇宙橙雖然遭到調侃很像貨運橘，但顯示在預購數字上仍是最大宗。（圖／蘋果提供）

▲▼ iPhone 17 宇宙橙 。（圖／蘋果提供）

至於Apple Watch S11、SE 3與Ultra 3系列新錶的預約表現，Apple Watch S11最受果迷青睞，占比約6成，第二名則是Apple Watch SE 3，占比約2成；新款智慧健康穿戴式裝置成果粉關注焦點。

iPhone 17系列不僅在外觀設計與智慧功能全面升級，果粉換機來台灣大，享受精彩AI娛樂生活圈，申辦新機搭配5G指定專案，最高享14+1項加值服務，涵蓋AI、影音娛樂、資安等多元類型。當中14項為台灣大獨家優惠，包括Apple One及Perplexity Pro等；其中2項更為iPhone 17用戶限定擁有，分別為App Store折抵金800元，以及「Netflix + HBO Max」限時優惠月付399元(原價600元)。此外，再加贈1項KKBOX 3個月免費體驗。若是申辦5G 1,599元以上指定資費專案，還有機會參加「AI女神」李珠珢見面會。

除14+1項加值服務，用戶於實體門市申辦iPhone 17系列指定專案，老客戶升轉最高贈1,500元mo幣；若於myfone網路門市申辦，最高送6,800元以上mo幣與電子禮券，申辦5G指定方案可獲得Taiwan Duck限量版公仔，還有機會抽中iPad Air M3，享有多重好禮。

▲▼iPhone17發表會亮點一次看。（記者吳立言、蘇晟彥製）

09/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台灣大哥大 30日啟動「2025種福電」計畫，透過綠能與公益結合的群眾募資模式，今年以「Love Punch 拳力以赴，讓愛發光」為主題，邀請「台灣大運動家族」成員、奧運拳擊國手林郁婷擔任綠能大使，募資行動自8月1日展開，預計於短短61天內募集450萬元，建置189片太陽能板，總裝置容量達92.61 kWp。

台灣大

