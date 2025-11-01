普發1萬還沒到手就被「徵收」！　一票網友嘆早被爸媽分光



▲不少網友笑稱，普發現金還沒入帳就已經被家人『徵收』，形同直接歸零。（示意圖／侯世駿攝）

圖文／CTWANT

政府即將於11月5日開放普發1萬元現金的登記作業，最快11月12日開始發放。不過，現金尚未入帳，網路上已湧現一片「預支哀號」，許多民眾笑稱這筆錢根本還沒到手就得「上繳」，有人被父母沒收，也有人被伴侶分走，普發1萬形同「直接歸零」。

近期在社群平台Threads上，多名網友分享自家「被徵收」的實況。一位男網友無奈表示：「今年普發1萬，我0元，我女友2萬，好羨慕。」還有人分享自家分配狀況：「我爸2萬、我媽2萬，我和哥哥0元，真是太感人。」

其他網友則在貼文下方留言表示不滿與無奈，有人寫道：「我0元被爸媽徵收，我非常不開心，每次普發都領不到！」、「普發1萬我一毛都拿不到！」亦有家長笑稱自己反而是最大受益者：「我有3萬，連兒子的都算我的！」、「老婆領到的最後還是全進家用。」

儘管有人苦嘆現金入帳後就不見蹤影，但也有不少單身族群表示無此煩惱，甚至感到慶幸。「還好我沒男友」、「幸好單身，錢全是我的」、「希望也能多領一點但不想被拿走」，這類聲音也在網上引起共鳴。

此次普發現金的領取方式相當多元，政府指出，自11月5日起開放登記後，民眾可選擇官網登記入帳、ATM領現、郵局櫃檯領取、偏遠地區造冊發放，或是由政府直接匯款至特定族群的帳戶。只要完成登記，最快11月12日便可收到入帳通知，讓這筆1萬元的現金真正落入個人口袋。

