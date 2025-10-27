很重要！11月領普發1萬「不須預繳、手續費」 9大詐騙QA曝光

▲領普發一萬小心被詐騙集團盯上。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

「全民普發1萬」將於11月12日起陸續入帳，民眾可透過5種管道領錢，包括登記入帳、ATM／郵局領現、造冊發放，以及特定族群直接入帳。財政部也特別公布「9大詐騙QA」，提醒民眾「防詐四不」原則，以免讓1萬現金誤入詐騙集團手中。

關於「普發1萬」登記入帳管道，民眾可在官網登記，依序登錄身分證字號、健保卡號與銀行帳戶，現金將直接匯入指定帳戶。登記時間為今年11月5日至明年4月30日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了避免網站流量過載，11月5日至11月9日是採「預先登記」，依照身分證或居留證尾數分流，11／10起則不限尾數。

▲前5天採「預先登記」，依照身分證字號為數做登記。（圖／記者許力方製）



值得注意的是，小心詐騙集團伺機而動，警政署提醒民眾「防詐四不」原則，包括「不點擊」非官方網址；「不填輸」信用卡資料及驗證碼；「不寄送」存摺、提款卡及密碼；以及「不轉傳」不明連結或簡訊，一旦遇到可疑網站或訊息，請立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件發生。

另外，財政部也公布「9大防詐騙QA」，注意「普發1萬」不需要預繳保證金或是手續費，登記官網網址為https://10000.gov.tw，也不會有政府機關致電，只要發現有異狀，隨時可撥打165反詐騙電話，或打110由警察機關協助查證。

＊＊「9大詐騙QA一次看」＊＊



Q1：接到以「政府」為名發送電子郵件或以LINE、FACEBOOK(臉書)或其他通訊軟體發送簡訊，通知登錄普發現金的系統，應如何處理？

A1：若有疑義請撥打165反詐騙電話查證，假的網址中，多半會使用「gov.tw」作結尾，例如：「ksigov.tw」、「gv.tw」誤導民眾以為這是真的政府網站，但正確的政府網站結尾應為「.gov.tw」，一個小小的點可說是天差地遠。

如不慎點入非官方之不明網頁，務必立刻關閉該網頁，不再做其他點擊動作；如曾在不明網頁輸入個人資料、信用卡或銀行帳戶資訊，請立即聯繫銀行確認是否有不明交易，如有必要應立即辦理停卡、換卡或帳戶止付等作業。

Q2：領取普發現金1萬元，要預繳保證金或手續費？

A2：民眾無須繳交任何保證金或手續費。

詐欺集團經常利用簡訊、電子郵件或社群媒體等媒介，以通知中獎、領取補助或退稅為由，要求民眾先繳納保證金或手續費，類似的通知極有可能是詐欺集團陷阱。

Q3：遇到公家機關的人員或接到公家機關來電，說要協助領取普發金？

A3：可自行上網搜尋該公務機關的電話，亦可撥打165反詐騙電話，或打110由警察機關協助查證。

千萬不要撥打對方提供的電話號碼，或用回撥電話的方式進行查證。查證之前，不要將任何個人資訊、證件、金融帳戶、提款卡、印章、現金提供給對方，也不要依照對方的指示行動。

Q4：遇到檢調單位人員說我的帳戶有問題，無法領取普發現金，或說我盜領、誤領別人1萬元怎麼辦？

A4：立刻撥打165反詐騙電話，或打110由警察機關協助查證。如果對方以「偵查不公開」為由，要您不可撥打165、110或告訴別人，極有可能是遇到了詐欺集團。

Q5：領取普發1萬元需要操作ATM或網路銀行？

A5：不用。任何公務員或銀行人員都不會用電話要求您操作網路銀行或ATM輸入資料。詐欺集團常用輸入編號或確認資料等藉口，讓您在轉帳的畫面輸入數字，只要對方要求您依照指示操作ATM或網路銀行，請務必要提高警覺，並立即撥打165或110報警。

Q6：要如何協助親朋好友避免受騙上當？

首要之務為查證，請告訴親朋好友，收到普發現金相關訊息或來電，一定要先撥打165或110查證。

針對家中長者，可提醒勿隨意點開簡訊所附短網頁連結，對於不明來訪者應提高警覺，更不可任意出示或交付銀行存摺、印章等個人資料。平時亦可多傳送政府官方網頁所製作之普發現金程序懶人包或簡單易懂宣傳影片供長輩參考。

Q7：政府是否鼓勵民眾用這筆錢參加投資？

A7：發放1萬元現金，目的在於減輕國人因全球經濟變局所受影響，協助民生支出與國內經濟穩定，政府並未鼓勵民眾進行任何投資計畫。但詐騙集團多以「高報酬、零風險、快速獲利」為號召，若遇可疑投資邀約，請撥打165反詐騙專線查證。

Q8：普發現金疑似遭冒領怎麼辦？

A8：請民眾前往鄰近派出所報案（ 須當面受理，無法接受110電話報），民眾取得警方受理案件證明單後，致電1988並提供證明單單號。

Q9：「https://pro.10000.gov.tw」是詐騙網頁嗎？

A9：不是，本次普發現金分別建置普發現金登記網站（https://10000.gov.tw）及宣導網站（https://pro.10000.gov.tw），避免民眾上網登記領取時造成網路壅塞，達到分流目的。兩個網站可相互連結，民眾可依需求分別瀏覽，皆為普發現金官網。兩個網址結尾都是政府機關專用「.gov.tw」，請安心使用。