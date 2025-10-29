普發1萬13歲以上不能代領　家長憂徒增親子緊張

記者黃翊婷／綜合報導

全民普發1萬元將自11月12日起陸續入帳，不過，由於領取規定中，13歲以上未成年者家長無法代領，引發部分家長擔憂孩子亂花錢，或者徒增親子關係緊張。對此，數發部表示，之所以訂出代領限制門檻，是尊重青少年的理財自主能力。

▲圖為上一次普發現金的領取畫面。

關於全民普發1萬元專案，民眾自11月12日起可以透過5種管道領錢，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放，以及特定族群直接入帳。不過，其中一項規定「13歲以上未成年者，可以自行領取現金」，卻引發部分家長擔憂。

根據《聯合新聞網》報導，雖然有些孩子已經規劃好1萬元的用途，但仍有部分家長坦言對此感到憂心，包含怕孩子亂花錢、遭到不肖人士覬覦，甚至有可能增加親子關係緊張。

對於外界擔憂，數發部強調，訂出13歲代領年齡門檻，是延續前次普發現金的作法，尊重青少年的理財自主能力，這樣的年齡劃分，兼顧法律依據與實務考量，希望讓家長與子女可以依據家庭狀況作出最合適的選擇，詳細如下：

一、未滿7歲的兒童沒有行為能力，所有金融相關事務都必須由父母代辦，因此普發現金會由父母代領，並透過健保卡與身分證、帳戶資訊進行驗證。

二、7歲到未滿13歲的孩子，已具基本判斷能力，可由父母代領，也可以選擇用自己的帳戶領取，讓家庭有更多彈性。

三、13歲以上的少年，已能獨立處理金融事務，因此可以自行領取現金。