普發1萬13歲以上未成年「家長不能代領」　數發部說明原因

▲普發1萬13歲未成年家長不能代領，數發部說明原因。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

「全民普發1萬」將在11月12日起陸續入帳，民眾可以透過5種管道領錢，不過規定中13歲以上未成年者「家長無法代領」，引發部分民怨。對此，數位發展部說明，沒有國內金融帳戶的民眾只能親自至郵局領取，這是防止線上登記詐領的重要機制，至於訂出13歲代領年齡門檻，是延續前次普發現金的作法，尊重青少年的理財自主能力。

針對媒體關切「全民+1 政府相挺」普發現金1萬元專案，「13 歲以上無銀行帳戶是否不能登記、只能排隊」及「為何設定 13 歲作為代領門檻」等問題，數發部28日表示，本次普發現金系統平台的核心設計，以保障民眾領取安全與防止冒領為最高原則。

數發部指出，線上登記會將現金直接撥入金融帳戶，因此須檢核確為本人持有的金融帳戶，且與身分證號、健保卡號的持有人一致，確保領款人即為本人，「沒有國內金融帳戶之民眾，只能持身分證明文件親自至郵局臨櫃領取現金，這是防止線上登記詐領的重要機制」。

外界關心為什麼普發現金要訂出「13歲」這個代領年齡門檻。數位發展部說明，這項規定是延續前年（112年）普發現金的作法，參酌民法中「無行為能力人」與「限制行為能力人」的規定，分別如下。



一、未滿7歲的兒童沒有行為能力，所有金融相關事務都必須由父母代辦，因此普發現金會由父母代領，並透過健保卡與身分證、帳戶資訊進行驗證。

二、7歲到未滿13歲的孩子，已具基本判斷能力，可由父母代領，也可以選擇用自己的帳戶領取，讓家庭有更多彈性。

三、13歲以上的少年，已能獨立處理金融事務，因此可以自行領取現金。



數發部說，這樣的年齡劃分，兼顧法律依據與實務考量，讓家長與子女可依家庭狀況作出最合適的選擇。

數發部強調，政府在設計領取流程時，特別注重身分驗證與資安防護，確保現金發放正確無誤，同時也尊重青少年的理財自主能力，也提醒民眾，政府公告資訊都以普發現金網站 10000.gov.tw 的訊息為準，勿輕信不實訊息或可疑連結，共同防止詐騙事件發生。