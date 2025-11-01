　
地方 地方焦點

台中北屯清潔隊貪污案繼續爆！中檢帶回19人　1人遭聲押

▲▼ 。（圖／資料照，台中市環保局提供）

▲台中市北屯清潔隊傳出隊員涉貪污，台中地檢署昨天展開第二波搜查，將陳姓清潔隊員聲請羈押。（圖／資料照，台中市環保局提供）

白珈陽／台中報導

台中地檢署今年9月間偵辦環保局清潔隊非法清運廢棄物，當時認定張姓清潔隊員司機與張姓廠商涉犯貪污罪，向法院聲押獲准；中檢昨天（10月31日）展開第2波搜索，帶回19人偵辦，今天（1日）凌晨複訊後，依貪污罪向法院聲請羈押陳姓清潔隊員，其餘人交保或請回。

檢方今年9月查出台中市北屯區1名張姓清潔隊員自2022年起私自收取清潔清運費用，接受廠商非法清運，以規避中市府訂定的廢棄物費用，圖利多家廠商；當時搜索嫌疑人住所、辦公室等16處，約談11名嫌疑人與3名證人到案，複訊後張姓清潔隊員司機與張姓廠商聲押獲准，有5人以2萬至15萬元交保，其餘4人請回。

當時台中市環保局說，查核垃圾車GPS定位時，主動發現張姓清潔隊員等7人有違法情事，偏離路線異常多達142次，且區隊長親自埋伏監看，發現隊員私自清運不明廢棄物，再前往焚化廠掩蓋事實。

此外，隊員也在案發後以購買便當為由，偏離路徑20多次。經環保局調查，張姓隊員購買高粱酒饋贈，要求其他隊員長期配合，涉及違反《貪污治罪條例》之收受賄賂、圖利罪及《廢棄物清理法》等罪嫌。張員已於113年5月依法將其解僱，另針對其他受指揮或涉有不法人員均予以懲處。

檢方昨天針對此案展開第2波偵查行動，前往清潔隊處所，帶回業者、隊員及證人共19人偵訊。台中地檢署指出，全案經檢察官漏夜複訊，認陳姓清潔隊員涉犯貪污治罪條例罪嫌重大，今天凌晨向台中地院聲請羈押，其餘人交保或請回。

台中北屯清潔隊貪污案繼續爆！中檢帶回19人　1人遭聲押

台中北屯清潔隊貪污案繼續爆！中檢帶回19人　1人遭聲押

關鍵字：

貪污案台中地檢署環保局清潔隊廢棄物

