社會焦點

林岱樺怨「寄人籬下」每次都穿同件衣服　聲請變更住居想回老家

▲▼林岱樺開庭 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲林岱樺被發現最近現身幾乎都穿同一件衣服。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞、賴文萱／高雄報導

民進黨立委林岱樺涉嫌利用職務詐領助理費1496餘萬，遭檢方依貪污治罪條例等罪起訴，並限制住居，高雄地院今天（27日）上午9時30分開庭審理，首度傳喚林岱樺到案，不少眼尖的人發現，林岱樺每次現身，都穿著同一件白色襯衫，對此，林岱樺表示，她現在是「寄人籬下」，完全沒有衣物在身邊，甚至沒有保暖的衣物，非常不便，因此林岱樺也在法庭上聲請變更住居，希望能回老家和媽媽一起同住。

▲▼快訊／詐領助理費首傳喚到庭　林岱樺：讓檢調暗黑角落曝光。（圖／記者陳宏瑞攝）

林岱樺涉詐領助理費案今早開庭，她面帶微笑步入法庭，受訪時強調，「公開審理讓檢調的暗黑角落曝光，不公不義的起訴，終將還岱樺清白，全體國人、高雄市民都是睿智的審判者，岱樺清清白白，禁得起嚴苛的檢驗，不管暗黑勢力如何打壓，岱樺終將以清白之身，獲得高雄市民的信任。」

林岱樺和律師團隊在今天的準備程序庭中，針對相關事證有不少爭辯，不過，有不少人也發現林岱樺每次現身，幾乎都是穿著同一件白襯衫和米色長褲。

▲▼林岱樺開庭 。（圖／記者陳宏瑞攝）

據了解，林岱樺在案發後，被檢察官諭令以100萬元交保，但限制住居及出境出海，因此林岱樺無法回到鳳山老家，只能暫時住在其他地方，加上全案起訴後，相關被告高達11人，林岱樺也被限制不得與其他被告接觸，更讓她可以住的地方受到限制。

▲▼立委邱議瑩召開「重修財劃法，還高雄公平正義：高雄立委共提財政收支劃分法修正案」記者會，高雄在地立委黃捷、林岱樺、許智傑、李昆澤、李伯毅出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲林岱樺被發現最近現身都穿同一件衣服。（資料照／記者湯興漢攝）

林岱樺在今天法庭上向法官聲請，希望可以變更限制住居，讓她可以回鳳山老家和媽媽同住。對此，檢察官表示對林岱樺和媽媽同住沒有意見，但認為和妹妹（也是被告之一）同住則恐有串證之虞。

法官聽完雙方意見後，表示將合議後再做裁定。

林岱樺轟檢調「偽造死人筆錄」

林岱樺轟檢調「偽造死人筆錄」

民進黨立委林岱樺涉嫌利用職務詐領助理費1496餘萬，遭檢方依貪污治罪條例等罪起訴，高雄地院今天（27日）上午9時30分開庭審理，首度傳喚林岱樺到案，經過3小時的法庭攻防，林岱樺開完庭後強調，今天的開庭讓檢調的暗黑不法起訴公諸在世人面前，也抨擊檢調甚至編造證人的死人筆錄，她將用畢生的生命爭取清白。

詐領助理費案首開庭　林岱樺：禁得起考驗

詐領助理費案首開庭　林岱樺：禁得起考驗

柯志恩掛看板「這柯不一樣」　親解答哪裡不一樣

柯志恩掛看板「這柯不一樣」　親解答哪裡不一樣

要用推車裝！林岱樺出席廉政會「帶4箱資料」 喊話要有公平市長初選

要用推車裝！林岱樺出席廉政會「帶4箱資料」 喊話要有公平市長初選

即／林岱樺詐領助理費1496萬　人頭妹月領13.8萬

即／林岱樺詐領助理費1496萬　人頭妹月領13.8萬

關鍵字：

林岱樺貪污案助理費白襯衫

