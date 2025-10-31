衝進樹林找愛犬「人狗都迷路」　內埔警出奇招Line定位助脫困

▲內埔警方找到王男及其愛犬順利脫困。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東萬巒鄉40歲王姓男子因為愛犬衝入林地，他跟著進入找狗卻迷失方向，由於天色漸暗、林內伸手不見五指，他 焦急求助內埔警方，員警獲報尋找，雖一度因手機訊號不佳無法確定位置，仍機警以Line定位功能掌握方位，並在犬吠聲引導下成功救出王男與愛犬，化解一場驚魂。

內埔警分局萬巒所副所長唐坤熙、警員張朔寧，日前晚間9點多接獲110報案，有民眾在萬巒鄉新樂路段的樹林中迷路，請警方前往救援。

員警立即前往新樂路段林地查找，惟周邊未發現任何異狀，經撥打迷路民眾王先生手機，卻因訊號不佳，對話斷斷續續，警方要求王先生加入line好友，並藉由APP的定位功能，確認迷路的他的位置是在附近的新平路段林地內。警消人員立即趕往現場，並開啟警用車輛警報器，及拿手電筒照射搜尋，幾分鐘後就傳來犬隻的叫吠聲，警消人員隨即順利將王及其愛犬從樹林中引導出來。

經警方了解，該名年約40歲的王先生，所飼養的狗突然衝進樹林，他一時心急便入內尋找，但該林地內樹叢密集、高聳且枝葉茂密，日落後林內更是缺乏光線，導致伸手不見五指，難以辨識方向，他脫困後一再向警消致謝。

分局長江世宏表示，警方除維護轄區治安及交通安全外，也會主動為民服務，並提供必要協助，民眾若有緊急狀況，可撥打110或逕洽鄰近派出所求助。