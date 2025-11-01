　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文稱普丁非獨裁、批國防預算太多　王婉諭：不只失言而是輸誠

▲時代力量黨主席王婉諭。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨主席王婉諭。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

外媒《德國之聲》昨（31日）釋出專訪國民黨主席鄭麗文的內容，然而，鄭麗文在訪問中脫口，「普丁不是獨裁者」、「國防預算太多了」等語，引發輿論熱議。對此，時代力量黨主席王婉諭直指，鄭麗文這場訪問從頭到尾，沒有一絲台灣主體性的論述，每一段回答，都在替威權政體找台階、為中國的立場鋪路，一個台灣最大在野黨的領袖，在德國的公共媒體上，不斷對威權獻媚、對民主退讓，這不只是失言，而是一種輸誠。

王婉諭表示，她知道許多人看完鄭麗文接受《德國之聲》專訪的談話後，只記得鄭麗文說，「普丁不是獨裁者」。王婉諭認為，其實更可怕的，是在這整場訪談裡，鄭麗文對「台灣、中國」的敘事，幾乎與中共口徑如出一轍。

王婉諭指出，當記者問到想跟習近平談什麼？鄭麗文回應，「就是和平、和平、和平」。這樣的回答讓王婉諭不解，畢竟和平的代價是什麼？今天不想要和平的，難道是台灣嗎？

王婉諭直言，一個頻繁對台軍演、軍機繞台、軍艦封鎖的國家，真的想要和平嗎？台灣從未挑釁，也未曾製造麻煩，但做為最大在野黨的主席，難道看不出兩岸之間，誰才是侵略者嗎？

此外，鄭麗文在訪問中質疑國防預算「太多了」，王婉諭不禁開批，鄭麗文不敢說的是，為什麼以色列國防支出佔比GDP8.8%，波蘭逼近5%，就連烏克蘭在戰前，佔比也超過5%？

王婉諭說明，因為這些國家，都面臨戰爭或侵略的威脅，而台灣面對的，更是全世界最有影響力的威權政府，中國最希望看到的，就是台灣自己解除武裝，鄭麗文這套「不要浪費錢在國防、要發展民生」的說法，正是新華社宣傳「一國兩制台灣方案」時最常使用的語句。

至於鄭麗文在訪問中說，「文化上、歷史上，我們也都是中國人」的部分。王婉諭分析，鄭麗文非常清楚「一國兩制」在台灣是政治毒藥，所以，階段性目標，是讓台灣人先接受「兩岸同屬一中」，這也正是國民黨從「一中各表」，一步步倒退成「只剩一中」的過程。

王婉諭直指，鄭麗文這場訪問從頭到尾，沒有一絲台灣主體性的論述，每一段回答，都在替威權政體找台階、為中國的立場鋪路，一個台灣最大在野黨的領袖，在德國的公共媒體上，不斷對威權獻媚、對民主退讓，這不只是失言，而是一種輸誠。

王婉諭強調，鄭麗文上任至今，顯然沒有打算修正路線，一個國家雖然可以有不同的政黨、不同的路線，但不能有人，把國家的尊嚴與主體性，拿去向威權換掌聲。

最後，王婉諭呼籲，台灣社會必須更清楚地告訴世界，「我們要的和平，是建立在尊嚴與安全之上，不是屈服與沉默之下」。

10/30 全台詐欺最新數據

434 2 9314 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

王婉諭中共中國鄭麗文國民黨時代力量國防預算

