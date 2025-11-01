直擊／鄭麗文喊「讓國民黨從羊群變獅群」　馬英九台下頻拭淚

▲馬英九在全代會上拭淚 。（圖／讀者提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨新舊任主席今（1日）進行交接，新任黨主席鄭麗文提到，未來會讓國民黨從羊群變獅群，相信只有愛可以勝過仇恨，只有善可以打敗邪惡，「我們會成為獅群，會成為台灣王者」。只見鄭麗文致詞過程中，坐在台下的前總統馬英九似乎很有感觸，頻頻拭淚，一度還低頭掩飾自己情緒，不過過程中仍不忘拍手。

鄭麗文提到，她選舉中說過讓國民黨從羊群變獅群，台灣不能內耗空轉，不能再往下沈淪，相信只有愛可以勝過仇恨，只有善可以打敗邪惡，國民黨是獅群，不是狼群，要建立新秩序，照顧新弱勢，有公平正義的地方，「我們會成為獅群，會成為台灣王者，讓台灣重現善跟正義」。

鄭麗文說，未來大家走出去不只是代表國民黨，還代表台灣價值，國民黨會在台灣人民最苦的時候，最需要我們的時候，跟台灣人堅定站在一起，這是國民黨對2300萬人最莊嚴承諾。

鄭麗文也說，她會讓國民黨大愛的能量，民主包容精神讓全台灣看見，因為善，因為正念，因為團隊精神，不管刀山火海還是荊棘滿布，堅定腳步堅定信心，這是國民黨使命，也是每一位跟立委一起夙夜匪懈，不達目的絕不罷休。

鄭麗文講到這部分時，坐在台下的前總統馬英九似乎很有感觸，頻頻拭淚，一度還低頭掩飾自己情緒，不過過程中仍不忘拍手。

