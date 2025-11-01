「要把最壞時代變成最好時代」　鄭麗文拋以慈濟做國民黨轉型對象

▲鄭麗文1日在國民黨全代會正式接任黨主席。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（1日）正式就任。鄭麗文表示，民進黨正一點點侵蝕好不容易建立的民主，國民黨如何撥亂反正，是2300萬人所憂心、焦慮、關切的，所以肩上擔子何其沉重，「我們要把最壞時代變成最好時代」。鄭麗文也說，她一直在思考國民黨轉型，而慈濟是她學習對象；她曾在當選黨主席後拜會慈濟證嚴上人，向對方解釋國民黨的「KMT」，代表黨內每個人秉持善、正念來發揮團隊精神，協助幫助台灣弱勢跟人民。

國民黨1日在成功高中體育館舉辦全代會，鄭麗文從國民黨副主席連勝文手中接獲當選證明、在前黨主席吳伯雄見證下，從黨主席朱立倫手中接下黨的印信，隨後宣誓就職。接著，鄭麗文發表約15分鐘的致詞，結束時獲得場內黨代表熱烈掌聲與歡呼。

一開始鄭麗文便語氣沈重地說，這是一個最壞的時代，台海兵凶戰危，全世界高度關注，「在過去長期以來，我們所遵守奉行，並且創造全世界耀眼經濟奇蹟的經貿遊戲規則正在激烈重大地變化當中」，不僅來自外部挑戰，在內部，民進黨正一點點侵蝕好不容易建立的民主、法治社會，完全蔑視國會多數，也掌握多數媒體不斷造謠、抹黑，製造對立仇恨，甚至將司法做為打擊異己工具，台灣民主岌岌可危、台灣隨時可能爆發政爭威脅，台灣經貿奇蹟、護國神山可能被快速掏空。

鄭麗文表示，國民黨在這時代中如何撥亂反正，不只是2300萬人，也是全球關心中華民國前途、民主政治的人所憂心、焦慮、關切的，國民黨肩上擔子何其沉重。今天的黨傷痕累累，在座有許多黨工背負官司，來自民進黨司法追殺，昨夜兩位黨工才剛交保回台北，昨天還有黨務一級主管被起訴，但國民黨越挫越勇，今天是「打斷手骨顛倒勇」。

鄭麗文指出，她鄭重承諾，將會在第一時間組成「司法正義律師救援團」，組成千萬基金，全力支援救援受到司法追殺的所有黨員同志、黨工，「絕對不會讓你們孤單」，也不可讓民進黨看輕。

「台灣人民還在等我們。」鄭麗文說，百業蕭條、前途黯淡，年輕人、勞工、農民未來在哪？「我們要把最壞時代變成最好時代」，她一直在思考國民黨轉型，要如何未來愈來愈強、如何吸引全台從底層到金字塔尖端所有人才，吸引一代代年輕人投入跟認同，所以她一直把慈濟當作學習對象。

鄭麗文表示，慈濟是台灣在全世界最閃亮的一張名片，因為慈悲大愛， 在人類最苦、最窮、最需要溫暖的地方，能看到台灣慈濟。她當選後到花蓮去拜會慈濟上人，向上人說明，國民黨KMT的K代表是「Kind（善）」，Ｍ代表是「Mindfulness（正念）」，T代表「Team（團隊）」，代表在黨內每個黨員都是平等、不可或缺、最重要的，所以她希望未來國民黨不但是最重要、最大的政治團體，也是台灣最重要、最有影響力公益團體，每個人秉持善、正念發揮團隊精神，在國民黨每個人所處的社區裡，協助幫助台灣弱勢跟台灣人民。