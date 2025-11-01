　
政治

鄭麗文接掌國民黨！「財報」曝光負債21億　黨產三審敗訴損220億

▲國民黨全代會，新任黨主席鄭麗文交接。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨1日召開全代會，黨主席鄭麗文正式上任。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨新任主席鄭麗文今（1日）正式就職。根據國民黨113年度決算書顯示，國民黨負債總額21億2016萬，含短期借款3千萬元，流動負債也有20億9,016萬9,338元，主要是應付退職金；基金淨值總額雖為234億元，但黨營事業基金220億與黨產會官司三審敗訴，確定移轉將使國民黨遭受重大損失。

國民黨秘書長黃健庭提到，國民黨2016 年失去政權後，民進黨藉轉型正義之名沒收本黨所有的黨產，展開政治司法追殺。在極度艱困的處境下，歷任主席領導全黨艱苦奮鬥，一步步穩住腳步，努力改革黨務，讓黨重新站起。

黃健庭強調，黨務工作一棒接一棒，大家繼續走對的路，相信在鄭麗文主席的領導下，定能深化改革，精誠團結，讓國民黨更好更強，贏得更多民心支持，大家一起突破難關，一同迎向勝利。

國民黨公布113年度決算書，國民黨負債21億2016萬，短期借款3千萬，流動負債20億9016萬，主要是應付退職金。股利收入6億2056萬，但是遭黨產會處分不得收取，如數提列損失，實質收入5億6370萬，實質支出5億3885萬，餘絀2484萬，累計餘絀為負18億7517萬。

國民黨也指出，受黨產會影響，國民黨資產總額雖為237億，但被限制處分達231億，約97.62％，實際可運用非限制性資產僅5億6440萬，基金淨值234億，黨產會處分220億命移轉國有，國民黨三審敗訴，若確定移轉將遭受重大損失。
 

更多新聞
更多新聞

鄭麗文接掌國民黨！「財報」曝光負債21億　黨產三審敗訴損22
國民黨今（1日）日舉行第22屆第1次全國代表大會，完成新舊任黨主席交接儀式。黨主席朱立倫致詞時表示，「我們只有一個國民黨，我們只有團結一條路，在鄭麗文的帶領之下，國民黨必須要團結，只有團結，國民黨才會更強更好」。

