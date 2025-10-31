　
社會 社會焦點 保障人權

天兵司機開砂石車忘收防塵網　勾倒紅綠燈慘收罰單還要賠償

▲一輛砂石車今天清晨5時許行經龜山區自強北路右轉時，忘記收下車斗防塵網，導致勾倒路旁紅綠燈，圖為監視器勾倒瞬間畫面。（圖／龜山警方提供）

▲一輛砂石車今天清晨5時許行經龜山區自強北路右轉時，忘記收下車斗防塵網，導致勾倒路旁紅綠燈，圖為監視器勾倒瞬間畫面。（圖／龜山警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區自強北路今（31）日清晨5時許，一輛砂石車行駛該地右轉光峰路時，疑似忘記收起車斗防塵網，導致勾倒路旁紅綠燈，駕駛劉姓男子渾然不知，仍駕駛砂石車往砂石車開去；龜山警方據報後到場疏導交通，根據監視器畫面循線找到肇事劉姓男子到案，還在砂石車上找到被勾倒的紅綠燈，除依道路交通管理處罰條例告發外，劉男還須負責賠償責任，該路段直到上午才完成紅綠燈修復。

▲一輛砂石車今天清晨5時許行經龜山區自強北路右轉時，忘收車斗防塵網導致勾倒路旁紅綠燈，圖為監視器瞬間畫面另一角度。（圖／龜山警方提供）

▲一輛砂石車今天清晨5時許行經龜山區自強北路右轉時，忘收車斗防塵網導致勾倒路旁紅綠燈，圖為監視器瞬間畫面另一角度。（圖／龜山警方提供）

龜山警方指出，71歲的劉姓男子今天清晨5時20分許，駕駛砂石車行經龜山區自強北路，右轉光鋒路時未注意車斗上防塵網收起，結果勾到路旁紅綠燈，導致紅綠燈等號誌桿應聲倒地，路口處紅綠燈也頓時停擺。

▲龜山警方循線查獲肇事砂石車趕回現場，取出車斗上勾倒之紅綠燈。（圖／龜山警方提供）

▲龜山警方循線查獲肇事砂石車趕回現場，取出車斗上勾倒之紅綠燈。（圖／龜山警方提供）

龜山警方獲報後到場處理並協助疏導交通，調閱監視器畫面發現是砂石車肇禍，循線查獲劉姓男子到案，當場實施酒測，酒測值為零，警方還在其砂石車車斗上找到被勾斷的紅綠燈號誌，員警依據道路交通管理處罰條例之砂石車禁行路段予以告發外，劉姓男子還須負責交通號誌賠償責任。

▲龜山警方循線查獲肇事砂石車回現場，員警對肇事駕駛實施酒測。（圖／龜山警方提供）

▲龜山警方循線查獲肇事砂石車回現場，員警對肇事駕駛實施酒測。（圖／龜山警方提供）

龜山警方呼籲，砂石車駕駛人行駛前要注意防塵網是否放下緊密，並注意行駛路線以免誤闖禁止砂石車行駛路線，避免類似事件發生。

▲一輛砂石車今天清晨導致勾倒路旁紅綠燈，工程單位趕工搶修毀損紅綠燈修好測試。（圖／龜山警方提供）

▲一輛砂石車今天清晨導致勾倒路旁紅綠燈，工程單位趕工搶修毀損紅綠燈修好測試。（圖／龜山警方提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

砂石車撞斷2電桿　桃園830戶「瞬間斷電」

砂石車撞斷2電桿　桃園830戶「瞬間斷電」

桃園市楊梅區老莊路今（22）日接近中午時，2根電線桿遭不明車撞倒，沿線電線瞬間斷電，導致楊梅區東森路、老莊路與永寧里地區以及龍潭區德湖街一代住戶共計830戶住戶停電，台電桃園營業處獲報後立即派員到場搶修，截至下午2時許已復電824戶，剩餘6戶還在持續搶修中；楊梅警分局指出，經查是一輛砂石車因天候不佳自撞電桿，導致2根電桿斷裂倒塌，砂石車肇事後已逕行離去，警方將通知肇事當事人到案說明，釐清事故發生原因。

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

